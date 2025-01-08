Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın'dan haber var!
Beşiktaş Kulübü'nün kendisine yaptığı teklifi kardeşinin tedavisiyle ilgilenmek için kabul etmediğini daha önce açıklayan Teknik direktör Sergen Yalçın, tedavi gören kardeşi Gürsoy Yalçın'ın son durumuyla ilgili bilgi verdi.
Beşiktaş Kulübü'nün kendisine yaptığı teklifi kardeşinin tedavisiyle ilgilenmek için kabul etmediğini daha önce açıklayan Sergen Yalçın, Gürsoy Yalçın'ın son durumuyla ilgili bilgi verdi.
Yalçın, Gürsoy Yalçın'ın son durumunun iyi olduğunu duyurdu.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Altında 2025 rotası çizildi! İslam Memiş GRAM ALTINDA 4.000 TL rekoru için tarihi verdi
- Talisca'yı unutturacak transfer geliyor! Fenerbahçe'ye hayırlı olsun
- Kerimcan Durmaz neden gözaltına alındı, tutuklandı mı? Kerimcan Durmaz kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?
- Yeni Zamlı EFT ücreti 2025 | Bankalar arası para göndermek ne kadar oldu?
- 43'lük Simge Sağın diyeti! 10 günde iğne ipliğe döndüren yöntem: 3 kilo birden...
- Tarım Kredi'de İNDİRİMLER BUGÜN BAŞLADI! 7-13 Ocak kataloğu: ÇAYKUR Filiz çay 199,902 TL, Tavuk 189 TL...
- 1999-2005-2008 SGK girişine 5 yıllık kazanç rehberi! Kadın-erkek prim gün tablosuyla erken emeklilik hesaplaması
- Sıcaklıklar artıyor: Bugünden itibaren başladı! Meteoroloji hava durumu raporu 7 Ocak | İstanbul, İzmir, Erzurum...
- Squid Game 3. sezon ne zaman? Netflix Squid Game 3. sezon 1. bölüm yayın tarihi...
- BİLSEM sonuçları belli oldu mu? 2025 BİLSEM ön değerlendirme sonuç takvimi...
- Mevduat faiz oranları bankalarda güncellendi! 500 bin TL’nin yeni getirisi ne kadar?
- AÖF final sınavları ne zaman? 2024-2025 AÖF sınav giriş belgesi erişime açıldı mı?