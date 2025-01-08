08 Ocak 2025, Çarşamba
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Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın'dan haber var!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.01.2025 01:50
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Sergen Yalçın’ın kardeşi Gürsoy Yalçın’dan haber var!

Beşiktaş Kulübü'nün kendisine yaptığı teklifi kardeşinin tedavisiyle ilgilenmek için kabul etmediğini daha önce açıklayan Teknik direktör Sergen Yalçın, tedavi gören kardeşi Gürsoy Yalçın'ın son durumuyla ilgili bilgi verdi.

Beşiktaş Kulübü'nün kendisine yaptığı teklifi kardeşinin tedavisiyle ilgilenmek için kabul etmediğini daha önce açıklayan Sergen Yalçın, Gürsoy Yalçın'ın son durumuyla ilgili bilgi verdi.

Yalçın, kardeşi Gürsoy Yalçın'ın son durumuyla ilgili bilgi verdiYalçın, kardeşi Gürsoy Yalçın'ın son durumuyla ilgili bilgi verdi

Yalçın, Gürsoy Yalçın'ın son durumunun iyi olduğunu duyurdu.

(Foto: ahaber.com.tr arşiv))(Foto: ahaber.com.tr arşiv))

YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI
Sergen Yalçın, sosyal medya hesabından kardeşiyle fotoğrafını, "Çok şükür kardeşim yoğun bakımdan çıktı. Bu zorlu süreçte yanımızda olduğunuz için çok teşekkür ederiz." mesajıyla paylaştı.

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Sergen Yalçın’ın kardeşi Gürsoy Yalçın’dan haber var! Sergen Yalçın’ın kardeşi Gürsoy Yalçın’dan haber var! Sergen Yalçın’ın kardeşi Gürsoy Yalçın’dan haber var!
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