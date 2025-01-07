07 Ocak 2025, Salı
Haberler Spor Haberleri CANLI | Antalyaspor - Kocaelispor

CANLI | Antalyaspor - Kocaelispor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.01.2025 21:08 Güncelleme: 07.01.2025 21:11
ABONE OL
CANLI | Antalyaspor - Kocaelispor

Ziraat Türkiye Kupası D grubu ilk maçında Antalyaspor ile Kocaelispor karşı karşıya geliyor. Antalyaspor - Kocaelispor maçını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor.

ASpor CANLI YAYIN

D grubu ilk maçında Süper Lig ekibi Antalyaspor ile 1. Lig ekibi Kocaelispor karşı karşıya geliyor. Saat 21.00'de başlayan ve Corendon Airlines Park'ta oynanan mücadele, A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanıyor.

İŞTE İLK 11'LER

Antalyaspor: Abdullah, Mert, Gerxhaliu, Emrecan, Abdurrahim, Rakip, Safuri, Djenepo, Milosevic, Townsend, Samudio.

Kocaelispor: Harun, Yunus Emre, Caner, Onur, Mehmet, Barış, Pedrinho, Vukovic, Caktas, Beridze, Ahmet.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CANLI | Antalyaspor - Kocaelispor CANLI | Antalyaspor - Kocaelispor CANLI | Antalyaspor - Kocaelispor
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör