CANLI | Antalyaspor - Kocaelispor
Ziraat Türkiye Kupası D grubu ilk maçında Antalyaspor ile Kocaelispor karşı karşıya geliyor. Antalyaspor - Kocaelispor maçını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz...
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor.
D grubu ilk maçında Süper Lig ekibi Antalyaspor ile 1. Lig ekibi Kocaelispor karşı karşıya geliyor. Saat 21.00'de başlayan ve Corendon Airlines Park'ta oynanan mücadele, A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanıyor.
İŞTE İLK 11'LER
Antalyaspor: Abdullah, Mert, Gerxhaliu, Emrecan, Abdurrahim, Rakip, Safuri, Djenepo, Milosevic, Townsend, Samudio.
Kocaelispor: Harun, Yunus Emre, Caner, Onur, Mehmet, Barış, Pedrinho, Vukovic, Caktas, Beridze, Ahmet.