CANLI | Antalyaspor - Kocaelispor

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor.

D grubu ilk maçında Süper Lig ekibi Antalyaspor ile 1. Lig ekibi Kocaelispor karşı karşıya geliyor. Saat 21.00'de başlayan ve Corendon Airlines Park'ta oynanan mücadele, A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanıyor.

İŞTE İLK 11'LER

Antalyaspor: Abdullah, Mert, Gerxhaliu, Emrecan, Abdurrahim, Rakip, Safuri, Djenepo, Milosevic, Townsend, Samudio.

Kocaelispor: Harun, Yunus Emre, Caner, Onur, Mehmet, Barış, Pedrinho, Vukovic, Caktas, Beridze, Ahmet.