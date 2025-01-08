Galatasaray'ın konuğu Başakşehir! İşte muhtemel 11'ler | ZTK'da heyecan ATV'de
Galatasaray, Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Başakşehir'i konuk edecek. Okan Buruk ve Çağdaş Atan'ın mücadelede sahaya süreceği muhtemel 11'ler netleşti.
Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Galatasaray ile Başakşehir karşılaşacak. RAMS Park'ta oynanacak müsabaka saat 20.30'da ATV'den yayınlanacak. Mücadelede hakem Ali Şansalan düdük çalacak.
Galatasaray, Başakşehir mücadelesinin ardından kupada Boluspor ve Konyaspor'la karşılaşacak. Başakşehir ise Çorum FK ve Eyüpspor ile mücadele edecek.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Günay Güvenç, Jelert, Metehan Baltacı, Nelsson, Jakobs, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Sallai, Eyüp Aydın, Yusuf Demir, Batshuayi
Başakşehir: Volkan Babacan, Duarte, Hamza Güreler, Opoku, Lima, Berat Özdemir, Keny, Ömer Faruk Beyaz, Pelkas, Figueiredo, Davidson
SON 21 RESMİ MAÇTA YENİLMEDİ
Galatasaray, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 21 maçta mağlup olmadı.
İyi bir sezon geçiren sarı-kırmızılı ekip, resmi müsabakalarda son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşadı.
Galatasaray, 27 Ağustos'taki mücadeleden sonra çıktığı 21 maçta 16 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.
OSIMHEN DURDURULAMIYOR
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, attığı gollerle sarı-kırmızılı takımın galibiyetlerinde önemli rol oynuyor.
Sezon başında sürpriz bir şekilde İtalya'nın Napoli takımından kiralanan Victor Osimhen, bu sezon çıktığı 16 maçta 13 gol attı.
Süper Lig'de 12 karşılaşmada 10 gol kaydeden 26 yaşındaki santrfor, UEFA Avrupa Ligi'nde de sahaya çıktığı 4 maçta 3 kez fileleri havalandırdı.
BU SEZON KALESİNİ GOLE KAPAMAKTA ZORLANIYOR
Galatasaray, bu sezon çıktığı 26 resmi maçta sadece 4 kez kalesinde gole engel olabildi.
Süper Lig'de bu sezon oynadığı 17 maçın 13'ünde gol yiyen sarı-kırmızılı ekip, UEFA Avrupa Ligi'nde ise çıktığı 6 karşılaşmada da topu ağlarında gördü.
Galatasaray, sezon başında Beşiktaş'la oynadığı TFF Süper Kupa maçı ve Young Boys'la oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu müsabakalarında da kalesini gole kapatamadı.
"Cimbom", bu sezon çıktığı 26 resmi maçta toplam 40 gol yedi.