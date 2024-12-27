Hüseyin Yücel'den A Spor'da Sergen Yalçın itirafı! "İlk görüşeceğimiz isim"

Eski başkan Hasan Arat (Foto: AA)

Eski başkan Hasan Arat'ın istifası üzerine konuşan Hüseyin Yücel, "Maccabi maçı sonrası hem Hasan Arat'ı, hem de Kaan Şakul'u telefon ile aradım ve 'Yarın sakın istifa etmeyi dahi düşünmeyin, aksiyon almamız ve plan-program yapmamız lazım. Hoca gönderilecek, Sergen Yalçın ile irtibata geçilecek ve akabinde de yaşanan gelişmeler doğrultusunda ne yapacağımıza bakacağız' dedim. Hasan Arat da gayet net bir şekilde 'Hemen avukatlarla görüşün, hocanın işini bitirin. Sergen Hoca'yı da yarına bekletme hemen ara ve görüşmeni yap' dedi. Hepsini yaptım. Orada bir yapılanma kurmuştuk, iki tane yardımcım vardı; Onur Göçmez ve Mete Vardar. Onlar, Ümraniye'ye gittiler ve 30 maddelik bir eylem planı çıkardılar. Bana konunun özetini anlatmaya geliyorlardı. O esnada Hasan Arat aradı ve 'Ben gidiyorum, hakkınızı helal edin' dedi ve aramızdan ayrıldı.

"HASAN ARAT'IN İSTİFASI TRAJİKOMİK"

Maccabi maçından 1-2 gün önce bir yönetim kurulu toplantısı yaptık ve futboldaki kötü gidişatı nasıl düzeltebiliriz onu masaya yatırdık. Bizim hep bir söylemimiz vardı; 'Samet Aybaba- Brad Friedel' orada çift başlılık var, insanlar birbirinin arkasından konuşuyor ve bu da Beşiktaş'ın futbol yapısına zarar veriyor. Brad Friedel, Giovanni van Bronckhorst'un yanına gidip 'Samet Hoca senin arkandan konuşuyor' diye söylemlerde bulunuyor. Bu neşter atılması gereken bir mevzuydu ve futbol tarafına hiç karıştırmadık. Bu sıkıntılar halihazırda mevcuttu. Onur Göçmez istifa etmişti, Hasan Arat 'Onur ile görüş, istifasını geri çeksin. Temiz bir sayfa açıyoruz, önümüz parlak.' Ben de Onur Bey'i ikna ettim. Adamın istifasını geri çektirdik, bir gün sonra başkan istifa etti! Bu çok trajikomik bir durum."