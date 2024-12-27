Hüseyin Yücel'den A Spor'da Sergen Yalçın itirafı! "İlk görüşeceğimiz isim"
Beşiktaş'ta başkan adayı olan Hüseyin Yücel, A Spor canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Transfer ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan Yücel, Sergen Yalçın ile ilgili de itiraflarda bulundu. Yücel, 'Teknik direktörlük için ilk görüşeceğimiz isim Sergen Yalçın olacak. Eğer olmazsa B planında başka bir yerli teknik adam, C planında yabancı teknik direktör planımız var.' dedi. Ayrıca Yücel, Hasan Arat'ın istifasına da değindi. İşte detaylar...
Beşiktaş'ta başkanlık seçimine günler kala adaylardan biri olan Hüseyin Yücel, A Spor ekranlarında canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yücel, Hasan Arat'ın istifası ve Al-Musrati'nin transferi konusunda dikkat çeken ifadeler kullandı.
Eski başkan Hasan Arat'ın istifası üzerine konuşan Hüseyin Yücel, "Maccabi maçı sonrası hem Hasan Arat'ı, hem de Kaan Şakul'u telefon ile aradım ve 'Yarın sakın istifa etmeyi dahi düşünmeyin, aksiyon almamız ve plan-program yapmamız lazım. Hoca gönderilecek, Sergen Yalçın ile irtibata geçilecek ve akabinde de yaşanan gelişmeler doğrultusunda ne yapacağımıza bakacağız' dedim. Hasan Arat da gayet net bir şekilde 'Hemen avukatlarla görüşün, hocanın işini bitirin. Sergen Hoca'yı da yarına bekletme hemen ara ve görüşmeni yap' dedi. Hepsini yaptım. Orada bir yapılanma kurmuştuk, iki tane yardımcım vardı; Onur Göçmez ve Mete Vardar. Onlar, Ümraniye'ye gittiler ve 30 maddelik bir eylem planı çıkardılar. Bana konunun özetini anlatmaya geliyorlardı. O esnada Hasan Arat aradı ve 'Ben gidiyorum, hakkınızı helal edin' dedi ve aramızdan ayrıldı.
"HASAN ARAT'IN İSTİFASI TRAJİKOMİK"
Maccabi maçından 1-2 gün önce bir yönetim kurulu toplantısı yaptık ve futboldaki kötü gidişatı nasıl düzeltebiliriz onu masaya yatırdık. Bizim hep bir söylemimiz vardı; 'Samet Aybaba- Brad Friedel' orada çift başlılık var, insanlar birbirinin arkasından konuşuyor ve bu da Beşiktaş'ın futbol yapısına zarar veriyor. Brad Friedel, Giovanni van Bronckhorst'un yanına gidip 'Samet Hoca senin arkandan konuşuyor' diye söylemlerde bulunuyor. Bu neşter atılması gereken bir mevzuydu ve futbol tarafına hiç karıştırmadık. Bu sıkıntılar halihazırda mevcuttu. Onur Göçmez istifa etmişti, Hasan Arat 'Onur ile görüş, istifasını geri çeksin. Temiz bir sayfa açıyoruz, önümüz parlak.' Ben de Onur Bey'i ikna ettim. Adamın istifasını geri çektirdik, bir gün sonra başkan istifa etti! Bu çok trajikomik bir durum."
"İLK ADAYIMIZ SERGEN YALÇIN"
Teknik direktör konusunda da konuşan Yücel, "Teknik direktörlük için ilk görüşeceğimiz isim Sergen Yalçın olacak. Eğer olmazsa B planında başka bir yerli teknik adam, C planında yabancı teknik direktör planımız var." dedi.
"50 MİLYON AVRO AÇIK VAR"
Beşiktaş'ın borcu konusuna da cevap veren Yücel, "UEFA'dan borçsuzluk yazısının alınabilmesi için 15 Ocak'a kadar 15 milyon avro gerekiyor. Mayıs sonuna kadar ligi kapatmamız için 35 milyon avro gerekiyor. Şu anda 50 milyon avro açık var, Beşiktaş'ın mali durumu bu." ifadelerini kullandı.
TRANSFER MÜJDESİ
Yücel, transfer ile ilgili flaş açıklamalar yaptı. Beşiktaş taraftarına 2 yıldız futbolcunun transferi için müjdeyi verdi. Hüseyin Yücel, "Premier Lig'den bir sağ kanat bir 6 numara transferini bitirmeye çok yakınız, ciddi bir aşama kaydettik." ifadelerini kullandı.
"CENK TOSUN'UN İSTEDİĞİ RAKAM ÇOK YÜKSEK GELDİ"
Yücel konuşmasının devamında, "Cenk Tosun ile yönetimdeki arkadaşlarımız görüştü. İstenilen rakamlar, bize çok yüksek geldi. Sözleşme yenilememe kararı aldık." dedi.