Galatasaray'da hoca değişikliği! İtalyan çalıştırıcı geldi
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Galatasaray Kadın Voleybol takımında hoca değişikliği yaşandı. Sarı-kırmızılı ekibin başantrenörlük görevine İtalyan çalıştırıcı Alberto Bigarelli getirildi.
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'nda başantrenörlük görevine Alberto Bigarelli getirildi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 34 yaşındaki İtalyan başantrenörle 2024-2025 sezonu sonuna kadar anlaşma sağlandığı belirtildi. Alberto Bigarelli, son olarak Romanya ekibi CSM Bükreş'i çalıştırıyordu.