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Inter'de Hakan Çalhanoğlu Arsenal'i devirdi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.11.2024 06:29
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Inter’de Hakan Çalhanoğlu Arsenal’i devirdi!

Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında Inter, sahasında Arsenal'i Hakan Çalhanoğlu ile yıktı. Milli futbolcu maçın oyuncusu seçildi

Şampiyonlar Ligi'nde Inter ve Arsenal karşı karşıya geldi. Inter karşılaşmayı 1-0 kazandı. Inter'in galibiyet golü 45+3. dakikada penaltıdan ağları havalandıran Hakan Çalhanoğlu'ndan geldi.

MAÇIN OYUNCUSU SEÇİLDİ
Hakan Çalhanoğlu, Inter - Arsenal maçının oyuncusu seçildi. Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu maçta 71 dakika mücadele etti. Hakan yerini 71. dakikada Asllani'ye bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Inter, Devler Ligi'nde 10 puana çıktı. Arsenal ise bu sezon ilk yenilgisini alarak 7 puanda kaldı. Inter an itibariyle Şampiyonlar Ligi'ndeki 6 yenilgi yüzü görmeyen takımdan birisi durumunda.

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