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Portekiz'in efsane oyuncusu Pepe futbolu bıraktı! Kariyerine toplam 33 kupa sığdırdı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.08.2024 20:45 Güncelleme: 08.08.2024 20:59
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Portekiz’in efsane oyuncusu Pepe futbolu bıraktı! Kariyerine toplam 33 kupa sığdırdı

Kariyerinde son olarak ülkesinin Porto takımında forma giyen Portekizli stoper Pepe, futbol kariyerini noktaladığını açıkladı. Öte yandan Kariyerine çok sayıda kupa sığdıran Pepe, Portekiz ile EURO 2016'da şampiyonluk yaşadı. Pepe, UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını da 3 kez kaldırdı.

Porto ile sözleşmesi sona eren 41 yaşındaki Pepe, futbolu bıraktığını duyurdu.

Portekizli stoper PepePortekizli stoper Pepe

Alagoano altyapısında futbola başlayan Pepe, sırasıyla Maritimo, Porto, Real Madrid ve Beşiktaş'ta oynadı.

Portekizli stoper PepePortekizli stoper Pepe

2018-2019 sezonunun devre arasında Porto'ya dönen tecrübeli oyuncu, Portekiz ekibinin 5,5 sezon formasını giydikten sonra sahalara veda etti.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Portekiz formasıyla mücadele eden Pepe, organizasyon tarihinde forma giyen en yaşlı oyuncu ünvanının sahibi oldu.

Portekizli stoper PepePortekizli stoper Pepe

Kariyerine çok sayıda kupa sığdıran Pepe, Portekiz ile EURO 2016'da şampiyonluk yaşadı. Pepe, UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını da 3 kez kaldırdı.

KUPA KOLEKSİYONU KABARIK

Şampiyonlar Ligi baştan olmak üzere birçok kupa kazanan Pepe, kariyerine toplam 33 kupa sığdırdı.

1 kez Avrupa Şampiyonası şampiyonluğu

3 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu

2 kez FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu
2 kez UEFA Süper Kupa şampiyonluğu
3 kez La Liga şampiyonluğu
1 kez UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğu
2 kez İspanya Kupası şampiyonluğu
4 kez Portekiz Ligi şampiyonluğu
3 kez İspanya Süper Kupası şampiyonluğu
5 kez Portekiz Kupası şampiyonluğu
1 kez Portekiz Lig Kupası şampiyonluğu
5 kez Portekiz Süper Kupası şampiyonluğu

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