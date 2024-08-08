Portekiz’in efsane oyuncusu Pepe futbolu bıraktı! Kariyerine toplam 33 kupa sığdırdı

Portekizli stoper Pepe

Kariyerine çok sayıda kupa sığdıran Pepe, Portekiz ile EURO 2016'da şampiyonluk yaşadı. Pepe, UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını da 3 kez kaldırdı.

KUPA KOLEKSİYONU KABARIK

Şampiyonlar Ligi baştan olmak üzere birçok kupa kazanan Pepe, kariyerine toplam 33 kupa sığdırdı.

1 kez Avrupa Şampiyonası şampiyonluğu

3 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu

2 kez FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu

2 kez UEFA Süper Kupa şampiyonluğu

3 kez La Liga şampiyonluğu

1 kez UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğu

2 kez İspanya Kupası şampiyonluğu

4 kez Portekiz Ligi şampiyonluğu

3 kez İspanya Süper Kupası şampiyonluğu

5 kez Portekiz Kupası şampiyonluğu

1 kez Portekiz Lig Kupası şampiyonluğu

5 kez Portekiz Süper Kupası şampiyonluğu