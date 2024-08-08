İlkay Gündoğan'dan flaş transfer açıklaması! İstanbul'a neden geldi?
Adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Barcelona'nın yıldız orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, transfer iddialarına net yanıt verdi.
Barcelona'nın yıldızı İlkay Gündoğan İstanbul'a geldi. Barcelona'dan 2 gün izin alan İlkay, reklam çekimi için Türkiye'ye geldi.
İlkay Gündoğan, ailesiyle birlikte iki günlük Türkiye tatilini tercih etti.
GÜNDOĞAN'DAN FLAŞ TRANSFER AÇIKLAMASI
İlkay Gündoğan, Galatasaray ve Fenerbahçe iddialarına açıklık getirdi.
GALATASARAY SORUSUNA YANIT
Havalimanında konuşan İlkay Gündoğan, "Galatasaray'da oynamak ister misin?" sorusuna "Bir gün olabilir ama Süper Lig'e transferim bu yaz olmaz. Reklam çekimi için geldim" yanıtını verdi.
FENERBAHÇE AÇIKLAMASI
Türk kulüplerini takip ettiğini kaydeden İlkay Gündoğan "Türkiye'yi takip ediyorum. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçı vardı. İzleyemedim maçı ama inşallah ikinci maçı alırlar." ifadelerini kullandı.
"TÜRKİYE, EURO2024'TE GÜZEL OYNADI"
Türk Milli Takımı ile ilgili görüşlerini dile getiren İlkay, "Türkiye EURO2024'te güzel oynadı. Amerika'da Arda ile görüştük. Daha da ileriye gidebilirlerdi ama nasip değilmiş." diye konuştu.
TÜRKİYE'DE BIRAKMAK İSTER MİSİN?
"Türkiye'de futbolu bırakmak ister misin?" sorusunu yanıtlayan İlkay Gündoğan, "Şimdilik olduğum yerde çok mutluyum. Nasip kısmet, her şey olabilir. Türkiye'yi çok seviyorum. Annem ve babam da burada yaşıyor. Ne olacak bilmiyorum." ifadelerini kullandı.
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