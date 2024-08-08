İlkay Gündoğan’dan flaş transfer açıklaması! İstanbul’a neden geldi?

"TÜRKİYE, EURO2024'TE GÜZEL OYNADI"

Türk Milli Takımı ile ilgili görüşlerini dile getiren İlkay, "Türkiye EURO2024'te güzel oynadı. Amerika'da Arda ile görüştük. Daha da ileriye gidebilirlerdi ama nasip değilmiş." diye konuştu.