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Galatasaray Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.08.2024 21:21
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Galatasaray Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 1. haftasında Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

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