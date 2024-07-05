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Güreşte Avrupa Şampiyonu olan Alperen Berber'den bozkurt selamı! Merih Demiral'a selam çaktı

Giriş: 05.07.2024 10:36
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Güreşte Avrupa Şampiyonu olan Alperen Berber’den bozkurt selamı! Merih Demiral’a selam çaktı

Milli güreşçi Alperen Berber, Avrupa 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda 82 kiloda altın madalya kazandı. Berber, zaferini Merih Demiral gibi tarihi Türk sembollerinden bozkurt işareti yaparak kutladı.

Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen Avrupa 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçi Alperen Berber, grekoromen stil 82 kilonun finalinde Azerbaycanlı İsmayil Rzayev'i 8-0 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Milli güreşçi galibiyetini tarihi Türk sembollerinden bozkurt işareti ile kutladı.

MERİH DEMİRAL'DAN BOZKURT SELAMI

A Milli Futbol Takımı, Almanya'da gerçekleştirilen 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı Merih Demiral'ın golleriyle 2-1 mağlup etmişti.

Demiral, attığı golü bozkurt işareti ile kutlamıştı.

Bunun üzerine UEFA, milli futbolcu hakkında "uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiasıyla" soruşturma açmıştı.

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