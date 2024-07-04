Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası’nda Türkiye’den dünya rekoru! Kuzey Tunçelli üst üste 2. kez şampiyon oldu

İKİNCİ KEZ REKOR KIRDI

İki hafta önce Su Sporları Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Fenerbahçe sporcusu ve milli yüzücü Kuzey Tunçelli, başarılarına bir yenisi daha ekledi ve ikinci kez rekorlar kırarak Gençler Avrupa Şampiyonu oldu.