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Fondaş Merdan Yanardağ'ın hazımsızlığı diline vurdu! 'Bozkurt' işareti üzerinden Merih Demiral'ı hedef aldı

Giriş: 04.07.2024 00:41 Güncelleme: 04.07.2024 00:54
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Fondaş Merdan Yanardağ’ın hazımsızlığı diline vurdu! ’Bozkurt’ işareti üzerinden Merih Demiral’ı hedef aldı

Avusturya maçında attığı golden sonra 'bozkurt' işareti yapan ve UEFA tarafından disiplin soruşturması açılan Merih Demiral, Türk düşmanlarını adeta kudurttu. Alman bakanın ardından hazımsızlık sözde gazeteci Merdan Yanardağ'da da baş gösterdi. CHP yandaşı Yanardağ'ın "Bozkurt işareti siyasi bir gruba aittir" ifadeleri Türkiye'nin galibiyetine gölge düşürmeye çalışan skandal ifadeler arasında yer aldı.

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

DEMİR KAFA!

Leipzig Stadı'nda oynanan maçta Türkiye'ye çeyrek finali getiren golleri 1. ve 59. dakikalarda Merih Demiral attı. Avusturya'nın tek golünü 66. dakikada Gregoritsch'ten geldi.

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Türkiye'deki Türk düşmanları da bozkurt işaretini siyasi bir simge olarak tanımlamaya kalktı.

CHP yandaşı TELE1'deki canlı yayında konuşan Merdan Yanardağ, Merih Demiral'ın bozkurtlu sevincini hedef aldı.

Bozkurt işaretinin Türklükle alakası olmadığını iddia eden Yanardağ, "Orası Ülkü Ocağı takımı değil, milli takım. Bozkurt işareti siyasi bir gruba aittir. Buna Türk milletini temsil eden işaret diyemezsiniz" diye konuştu.

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