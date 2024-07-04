Fondaş Merdan Yanardağ'ın hazımsızlığı diline vurdu! 'Bozkurt' işareti üzerinden Merih Demiral'ı hedef aldı
Avusturya maçında attığı golden sonra 'bozkurt' işareti yapan ve UEFA tarafından disiplin soruşturması açılan Merih Demiral, Türk düşmanlarını adeta kudurttu. Alman bakanın ardından hazımsızlık sözde gazeteci Merdan Yanardağ'da da baş gösterdi. CHP yandaşı Yanardağ'ın "Bozkurt işareti siyasi bir gruba aittir" ifadeleri Türkiye'nin galibiyetine gölge düşürmeye çalışan skandal ifadeler arasında yer aldı.
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.
DEMİR KAFA!
Leipzig Stadı'nda oynanan maçta Türkiye'ye çeyrek finali getiren golleri 1. ve 59. dakikalarda Merih Demiral attı. Avusturya'nın tek golünü 66. dakikada Gregoritsch'ten geldi.
TÜRKİYE'NİN ZAFERİ FONDAŞ MERDAN'I RAHATSIZ ETTİ
Türkiye'deki Türk düşmanları da bozkurt işaretini siyasi bir simge olarak tanımlamaya kalktı.
CHP yandaşı TELE1'deki canlı yayında konuşan Merdan Yanardağ, Merih Demiral'ın bozkurtlu sevincini hedef aldı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yeni zamlı oran oluştu: Bedelli askerlik ücreti değişti! İşte 2024 temmuz hesabı...
- Maaş farkları ne zaman yatacak? 2024 temmuz zammı ile 14-15 günlük maaş farkları ne kadar? Öğretmen, polis, hemşire, emekli memur...
- Emekliye müjdeli tarihler sıralandı: Zamlı maaşlar o tarihlerde hesaplarda! TAHSİS NO'ya göre....
- 4A, 4B, 4C'liye zamlı maaş listesi oluştu! 2024 Temmuz itibarıyla: 10.150, 10.550, 11.250, 11.750, 12.220, 12.600. 13.500 TL alana...
- 6 aylık enflasyon farkı 2024 | 6 aylık enflasyon maaş farkı ne kadar, yüzde kaç? TÜİK 3 Temmuz memur, emekli zam farkı kaç TL?
- Ödemeler değişti: Memura en düşük 39.544 TL, Emekli memura: 21.803 TL maaş! 2024 Temmuz zam tablosu: Öğretmen, hemşire, vaiz, polis...
- Emekliye temmuz zammı geldi! SSK, Bağ-Kur'lu için %25.52'lik artış kapıda: İşte merak edilen kuruşu kuruşuna emekli maaş hesaplaması...
- Zamlı kamu işçisi ve taşeron maaşları 2024 | Taşerona, 4D'liye ara zam var mı, ne kadar? Kamu işçisine ilave tediye tarihleri ve miktarı...
- Samsun'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
- Emekliye refah payı olacak mı? SSK, Bağ-Kur emeklisine 2024 Temmuz zammında refah payı netleşti mi, ne kadar?
- Zamlı SED yardımı ne kadar, kaç TL? 2024 Temmuz SED ödemeleri arttı mı? Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise...
- Zamlı lisans mezunu memur maaşları 2024 Temmuz | Lisans mezunu memur maaşı ne kadar, kaç TL oldu? 1/4 memur aylıkları...