Fondaş Merdan Yanardağ’ın hazımsızlığı diline vurdu! ’Bozkurt’ işareti üzerinden Merih Demiral’ı hedef aldı

Bozkurt işaretinin Türklükle alakası olmadığını iddia eden Yanardağ, "Orası Ülkü Ocağı takımı değil, milli takım. Bozkurt işareti siyasi bir gruba aittir. Buna Türk milletini temsil eden işaret diyemezsiniz" diye konuştu.

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