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Karabük'te feci kaza! İki otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Giriş: 21.06.2024 21:08
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Karabük’te feci kaza! İki otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Katliam gibi kaza Karabük’te yaşandı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önündeki otomobile çarptı. Kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, 5 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından sevk edildikleri hastanelerde tedaviye alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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