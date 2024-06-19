Abdülkerim Bardakçı’dan çarpıcı EURO 2024 açıklaması: Turnuvada kimseden çekincemiz yok

"SAMET 10 ÜZERİNDEN 10 OYNADI"

Zaman zaman gösterdiği performansla eleştirilen takım arkadaşı Samet Akaydın'ın Gürcistan karşısında çok iyi oynadığını ifade eden Bardakcı, şunları kaydetti:

"Samet kampta en yakınlarımdan biri, onu çok seviyorum. Dün bence 10 üzerinden 10 oynadı. Eleştiriler olması ülkemizde normal. En ufak hatada performans düşüklüğünde eleştiriler başlıyor. Samet bunun altında kalkmasını bildi. Samet mental olarak kuvvetli birisi. Bu yorumları görüyoruz ama bu seviyelerde olabilmek için mental olarak kuvvetli olman gerekiyor. Yoksa çok etkilenirsin."

"SOSYAL MEDYADA GÖRDÜM, İNANAMADIM"

Milli futbolcu Samet Akaydın'ın Gürcistan mücadelesine kendisinin 14 numaralı şortuyla çıktığının hatırlatılması üzerine Abdülkerim Bardakcı, şöyle konuştu:

"Maçtan çıkınca sosyal medyada gördüm, inanmadım. Kendisine sordum, o da yanlışlıkla giydiğini söyledi. Maç içinde Allah'tan görmedik."

"BAŞKA BİR ŞEY DÜŞÜNMÜYORUM"

Şu anda turnuva dışında bir şey düşünmediğini söyleyen Bardakcı, "En başından bu yana Galatasaray'a yaptığım röportajlarda söylüyorum; çok çalışıyorum, her gün sürekli ekstralar yapıyorum, bunun da faydasını görüyorum. Kariyer olarak sadece buraya odaklıyım. Başka bir şey düşünmüyorum" dedi.