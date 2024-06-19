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Abdülkerim Bardakçı'dan çarpıcı EURO 2024 açıklaması: Turnuvada kimseden çekincemiz yok

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 19.06.2024 18:48
Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ilk maçında Türkiye, dün BVB Dortmund Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Gürcistan’ı 3-1 mağlup etti. Milli takımda, Portekiz maçının hazırlıkları başlarken; Ay-yıldızlıların tecrübeli ismi Abdülkerim Bardakcı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bardakcı, “Turnuvada kimseden çekincemiz yok. Bu sene ilkleri başararak turnuvaya katıldık. Hırvatistan’ı evinde yendik, grup lideri olarak katıldık. Grubu lider bitirmek istiyoruz” dedi.
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