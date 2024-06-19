Bomba iddia: Fatih Terim'in yeni rotası belli oldu
Türk futbolunun en başarılı teknik direktörleri arasında yer alan Fatih Terim için bomba bir iddia ortaya atıldı. Tecrübeli teknik adam Panathinaikos'un ardından sessizliğini bozuyor. İşte Terim'in yeni rotası...
Fatih Terim, kariyerinde büyük bir sürprize imza atmaya hazırlanıyor.
SESSİZLİĞİNİ BOZDU
Son olarak Panathinaikos ile beklentilerin altında bir dönem geçiren Terim, takımdan ayrıldı ve dinlenmeye geçti.
FLAŞ MİLLİ TAKIM AÇIKLAMASI
Fatih Terim, A Milli Takım'ın EURO 2024'teki ilk maçı olan Gürcistan karşılaşmasına yönelik açıklamalarda bulundu.
"İlk maçlar hep zordur ve kazanmak çok önemlidir. O yüzden takımımızı kutluyoruz. Gürcistan da bu maçta çok iyi oynadı. Kaliteli ayaklarımız kazanmamızı sağladı."
"Yediğimiz gol maalesef bize şok etkisi yaptı ancak devre arasına gitmemiz imdadımıza yetişti. Montella, oyuncu değiştirmeden oyuncuların yerini değiştirerek çok doğru bir hareket yaptı. Sonunda ülkemiz, maçı kazanmayı bildi."
"Arda muhteşem bir gol attı. Büyük oyuncular genç yaşlarda da büyük kararlar alabilir. Arda'nın yeteneği de alacağı kararları uygulamaya müsait."
YENİ TAKIMINI DUYURDULAR
Suudi Arabistanlı bir gazeteci, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Fatih Terim'in Al-Taawon ile görüştüğünü açıkladı.
2 YILLIK YENİ TECRÜBE!
Al Taawon'un 2 yıllık anlaşma teklif ettiği ve Fatih Terim'in de bu anlaşmayı kabul ettiği öne sürüldü.
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