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EURO 2024’te Türkiye - Gürcistan maçı öncesi gerilim! Taraftarlar birbirine girdi

ahaber.com.tr
Giriş: 18.06.2024 18:08 Güncelleme: 18.06.2024 18:21
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EURO 2024’te Türkiye - Gürcistan maçı öncesi gerilim! Taraftarlar birbirine girdi

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 ilk maçında Gürcistan ile karşı karşıya geliyor. Türkiye - Gürcistan maçı öncesi  taraftarlar arasında tribünde olay çıktı. Yaşanan gerilim anları taraftarların kamerasına saniye saniye yansıdı. İşte o görüntüler...

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 ilk maçında Gürcistan ile karşı karşıya geliyor.



Türkiye - Gürcistan maçı öncesi taraftarlar arasında tribünde olay çıktı.



Yaşanan gerilim anları taraftarların kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde Türk ve Gürcü taraftarların birbirlerine yumrukla saldırdığı ve birbirlerine forma ve bayrak fırlattığı görülüyor.

Türkiye – Gürcistan maçı öncesi gerilim!Türkiye – Gürcistan maçı öncesi gerilim! TÜRKİYE – GÜRCİSTAN MAÇI ÖNCESİ GERİLİM!

Sahne sırası A Milli Futbol Takımı’nın!Sahne sırası A Milli Futbol Takımı’nın!

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