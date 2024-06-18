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Son dakika! Montella'dan maçın ertelenmesine ilişkin flaş açıklama

ahaber.com.tr
Giriş: 18.06.2024 18:24 Güncelleme: 18.06.2024 18:24
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Son dakika! Montella’dan maçın ertelenmesine ilişkin flaş açıklama

Nefeslerin tutulduğu Türkiye-Gürcistan maçı öncesi A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'dan önemli açıklamalar geldi. Montella, yağış nedeniyle maçın ertelenme ihtimaline ilişkin konuştu. İşte detaylar...

EURO 2024'teki ilk maçında Türkiye ve Gürcistan karşı karşıya gelecek. Heyecanın dorukta olduğu müsabaka öncesi A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, önemli açıklamalarda bulundu.

"UMARIM ZEMİN DAYANIR"

Montella karşılaşma öncesi yoğun yağış sebebiyle maçın ertelenme ihtimaline ilişkin "Malesef büyük bir yağmur var. Umarım zemini etkilemez. Geri kalan her şey için çok heyecanlıyız ve başlamak için sabırsızız. Umuyorum zemin dayanır ve bizi oynatır. Ertelenmesini istemem." şeklinde konuştu.

Taraftarlar hakkında da konuşan direktör "Umarım taraftarlar bize ekstra güç olmaya devam eder." dedi.

"ARDA GÜLER ÖNGÖRÜLEMEZ"

"Aslında hem defansif hem ofansif oyunumuzu oturttuk. Çok fazla pozisyon değişikliği olmayacak. Arda ile sağda biraz daha kestirilemez oluyoruz. Öngörülmez bir oyuncu."

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