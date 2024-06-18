Son dakika! Montella’dan maçın ertelenmesine ilişkin flaş açıklama

"UMARIM ZEMİN DAYANIR"

Montella karşılaşma öncesi yoğun yağış sebebiyle maçın ertelenme ihtimaline ilişkin "Malesef büyük bir yağmur var. Umarım zemini etkilemez. Geri kalan her şey için çok heyecanlıyız ve başlamak için sabırsızız. Umuyorum zemin dayanır ve bizi oynatır. Ertelenmesini istemem." şeklinde konuştu.

Taraftarlar hakkında da konuşan direktör "Umarım taraftarlar bize ekstra güç olmaya devam eder." dedi.