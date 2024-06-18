18 Haziran 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak olimpiyat kotası alan İlke Özyüksel Mihrioğlu'nu tebrik etti

Yavuz Topal ahaber.com.tr
Giriş: 18.06.2024 15:02
ABONE OL
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak olimpiyat kotası alan İlke Özyüksel Mihrioğlu’nu tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, modern pentatlonda Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota alan milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu'nu tebrik etti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör