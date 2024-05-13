A Spor canlı yayınında duyurdu! Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkanlığına aday olacak mı?

Sarı lacivertlilerde eski başkan Aziz Yıldırım'ın aday olup olmayacağı merak konusu olurken Yıldırım'ın başkanlık döneminde birlikte çalıştığı sportif ve idari ekiplerine, "Hazır olun ve benden haber bekleyin" talimatını verdiği öne sürüldü.