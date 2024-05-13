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A Spor canlı yayınında duyurdu! Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkanlığına aday olacak mı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.05.2024 Güncelleme Tarihi: 13.05.2024
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A Spor canlı yayınında duyurdu! Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkanlığına aday olacak mı?

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, haziran ayında seçimli genel kurula gidecek. Sarı lacivertlilerde mevcut başkan Ali Koç seçimlerde aday olurken, Aziz Yıldırım'ın aday olup olmayacağı merak konusu. A Spor ekranlarında Fenerbahçe'de yapılacak başkanlık seçimi konuşulurken, Murat Özbostan flaş ifadeler kullandı. Özbostan, "Aziz Yıldırım gün içerisinde adaylığını duyuracak. Hatta getireceği teknik adamı da açıklayacak" dedi. İşte detaylar...

Fenerbahçe, başkanlık seçimine giderken mevcut başkan Ali Koç adaylığını açıkladı, Sadettin Saran ise Koç lehine çekildiğini duyurdu.

Sarı lacivertlilerde eski başkan Aziz Yıldırım'ın aday olup olmayacağı merak konusu olurken Yıldırım'ın başkanlık döneminde birlikte çalıştığı sportif ve idari ekiplerine, "Hazır olun ve benden haber bekleyin" talimatını verdiği öne sürüldü.


Fenerbahçe'de adaylığını açıklayan tek isim Ali Koç olurken Aziz Yıldırım cephesinden yeni bir hamle geldi. Fenerbahçe kongre ve divan üyeleri, Aziz Yıldırım'ın seçimli genel kurulda aday olması için noter imzalı beyanname toplamaya başladı.

Fenerbahçeli taraftarlar, Kayserispor ile oynanan maçta Aziz Yıldırım lehine tezahüratta bulunmuştu. Sarı lacivertlilerde seçimli genel kurulun haziran ayı içerisinde yapılması bekleniyor.

"AZİZ YILDIRIM GÜN İÇERİSİNDE ADAYLIĞINI DUYURACAK"
A Spor ekranlarında Fenerbahçe'de yapılacak başkanlık seçimi konuşulurken, Murat Özbostan flaş ifadeler kullandı. Özbostan, "Aziz Yıldırım gün içerisinde adaylığını duyuracak. Hatta getireceği teknik adamı da açıklayacak" dedi.

Aziz Yıldırım aday olacak mı?Aziz Yıldırım aday olacak mı? AZİZ YILDIRIM ADAY OLACAK MI?

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