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Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş - Trabzonspor finalinin adresi Atatürk Olimpiyat Stadı oldu

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.05.2024 Güncelleme Tarihi: 13.05.2024
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Ziraat Türkiye Kupası’nda Beşiktaş - Trabzonspor finalinin adresi Atatürk Olimpiyat Stadı oldu

Son dakika haberine göre Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Final maçının Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağı açıklandı.

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