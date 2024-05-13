Süper Lig’in eski yıldızı hakkında bomba iddia! En az 5 maçta kardeşini oynattı! Küme düşme cezası yolda...

NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Edelino Ie konusunda ilk şüphelerin oyuncunun kendisini sadece Portekizce ifade etmesinden dolayı ortaya çıktığı belirtildi. Edgar Ie'nin ise akıcı bir şekilde İngilizce konuştuğu ve kulübün bunu bildiği kaydedildi.

Kulübün ayrıca takıma katılan oyuncudan ehliyet talep ettiği ancak oyuncunun bu talebi kabul etmediği ifade edildi.