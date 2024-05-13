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Süper Lig'in eski yıldızı hakkında bomba iddia! En az 5 maçta kardeşini oynattı! Küme düşme cezası yolda...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.05.2024 Güncelleme Tarihi: 13.05.2024
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Süper Lig’in eski yıldızı hakkında bomba iddia! En az 5 maçta kardeşini oynattı! Küme düşme cezası yolda...

Bir dönem Süper Lig'de Trabzonspor ve Başakşehir formaları giyen Edgar Ie hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Ie'nin Romanya ekiplerinden Dinamo Bükreş'e transfer sonrası en az 5 maçta ikizi Edelino Ie'yi oynattığı iddia edildi. Durum resmileşirse Bükreş temsilcisinin 8 puanı silinecek ve küme düşürülecek.

Romanya ekiplerinden Dinamo Bükreş, ender rastlanan bir durumla karşı karşıya geldi.

Rumen ekibi, şubat ayında Türkiye'de daha önce Trabzonspor ve Başakşehir formaları giyen Edgar Ie'yi kadrosuna kattı. Romanya basınında yer alan habere göre ise kulübe katılan futbolcunun Edgar Ie olmadığı ve Edgar'ın ikizi Edelino Ie olduğu öne sürüldü.



EN AZ 5 MAÇTA KARDEŞİNİ OYNATTI

Takıma katılan Edelino Ie'nin en az 5 maçta forma giydiği kaydedildi. Romanya Ligi'nde zor günlerden geçen Dinamo'nun, durumun resmi olarak kanıtlanması durumunda (DNA testi) 5 maçta kazandığı 8 puanın silineceği ve doğrudan küme düşürülebileceği iddia edildi.

NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Edelino Ie konusunda ilk şüphelerin oyuncunun kendisini sadece Portekizce ifade etmesinden dolayı ortaya çıktığı belirtildi. Edgar Ie'nin ise akıcı bir şekilde İngilizce konuştuğu ve kulübün bunu bildiği kaydedildi.

Kulübün ayrıca takıma katılan oyuncudan ehliyet talep ettiği ancak oyuncunun bu talebi kabul etmediği ifade edildi.



FEDERASYONDAN AÇIKLAMA

Romanya Futbol Federasyonu'ndan bir kaynak, konuyla ilgili olarak, "Eğer oynayan oyuncu, gerçek oyuncu (Edgar Ie) değilse o zaman yaptırımlar söz konusu olabilir. Yasal olarak, DNA testi sonucu aksi yönde çıkarsa her şeye karar verilebilir. Tabii ki Dinamo, Edgar Ie'nin kardeşini oynatmayı düşünmemiştir. Ancak DNA testi bu durumu kanıtlarsa, bunun için savunma düşünmeliler. Bu ihtimalin göz önüne alınması gerekecek. Dinamo eğer kandırılmışsa ve bunu ispatlayabilirse, puan kaybetme riski ortadan kalkar." sözlerini sarf etti.

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