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Bitlis'te korkunç kaza! Minibüs yayalara çarptı: 1 ölü 2 yaralı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 03.05.2024 Güncelleme Tarihi: 03.05.2024
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Bitlis’te korkunç kaza! Minibüs yayalara çarptı: 1 ölü 2 yaralı

Bitlis’te kontrolden çıkan minibüs kaldırımda yürüyen vatandaşların arasına daldı. Meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

itlis'te yoldan çıkan minibüsün yayalara çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

MİNİBÜS YAYALARA ÇARPTI

Ahmet Eren Bulvarı'nda, Sefa Ö. yönetimindeki 34 GJ 7167 plakalı minibüs, kaldırımda yürüyenlere çarptı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KORKUNÇ KAZADA 1 ÖLÜ 2 YARALI!

Kazada, ismi öğrenilemeyen 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sürücü gözaltına alındı.

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