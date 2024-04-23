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Aston Villa'da teknik direktör Unai Emery'nin sözleşmesi 2027'ye kadar uzatıldı

Yavuz Topal ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.04.2024
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Aston Villa’da teknik direktör Unai Emery’nin sözleşmesi 2027’ye kadar uzatıldı

İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa, teknik direktör Unai Emery'nin sözleşmesini uzattı. Emery, bu sezon Avrupa Konferans Ligi'nde yarı finale yükselen Aston Villa, 34 haftası geride kalan Premier Lig'de ise 66 puanla 4. sırada yer alıyor.

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