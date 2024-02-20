VAR kayıtları izleme ekranı | VAR kayıtları bugün saat kaçta, nereden izlenir? TFF geçmiş görüntüleri yayınlayacak mı?

Süper Lig'de sıkça tartışmalara sebep olan VAR kayıtları artık kamuoyunun erişimine açılıyor. VAR hakemleri, gerektiğinde maçın hakemini monitöre çağırarak izleme tavsiyesinde bulunabiliyor, bu da tartışmalı pozisyonların çözümüne katkı sağlıyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı karara göre, VAR kayıtları taraftarlar ve kulüpler tarafından izlenebilecek. Kulüpler, karşılaşmaların kayıtlarını herhangi bir başvuru yapmadan kamuoyuyla paylaşabilecekler. Peki VAR kayıtları bugün saat kaçta, nereden izlenir? TFF geçmiş görüntüleri yayınlayacak mı?