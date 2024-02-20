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VAR kayıtları izleme ekranı | VAR kayıtları bugün saat kaçta, nereden izlenir? TFF geçmiş görüntüleri yayınlayacak mı?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.02.2024
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VAR kayıtları izleme ekranı | VAR kayıtları bugün saat kaçta, nereden izlenir? TFF geçmiş görüntüleri yayınlayacak mı?

Süper Lig’de 2018 yılında uygulanmaya başlayan Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla ilgili kritik bir karar alındı. Türkiye Futbol Federasyonu, sahada incelenen "VAR" kayıtlarını hem kulüplerin hem de taraftarların erişimine açıyor. Özellikle tartışmalı pozisyonların ardından gündeme gelen kayıtlar, artık erişilebilir olacak. VAR kayıtlarıyla birlikte, maç hakeminin monitöre çağrıldığı pozisyonlar sesli ve görüntülü olarak izlenebilecek.

Süper Lig'de sıkça tartışmalara sebep olan VAR kayıtları artık kamuoyunun erişimine açılıyor. VAR hakemleri, gerektiğinde maçın hakemini monitöre çağırarak izleme tavsiyesinde bulunabiliyor, bu da tartışmalı pozisyonların çözümüne katkı sağlıyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı karara göre, VAR kayıtları taraftarlar ve kulüpler tarafından izlenebilecek. Kulüpler, karşılaşmaların kayıtlarını herhangi bir başvuru yapmadan kamuoyuyla paylaşabilecekler. Peki VAR kayıtları bugün saat kaçta, nereden izlenir? TFF geçmiş görüntüleri yayınlayacak mı?

VAR Kayıtları Ne Zaman Açıklanacak?

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 26. haftasında oynanan maçların VAR kayıtları 20 Şubat'ta yayınlanacak. Bu kayıtlar, hafta tamamlandıktan sonra kamuoyunun erişimine açılacak.

Ancak geçmişe dönük kayıtların paylaşılmayacağı belirtildi.

VAR Kayıtları Nasıl İzlenir?

Süper Lig'in haftası tamamlandıktan sonra VAR kayıtları, Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi YouTube hesabından yayınlanacak.

26. hafta maçlarının sahada incelenen VAR kayıtları, 20 Şubat Salı günü saat 20:00'de erişime açılacak.

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