TFF’den iddialara net yanıt: Süper Kupa maçı Türk bayrağı ve İstiklal Marşı’yla başlayacak

Ancak maç öncesi ortaya bir takım iddialar öne atıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan o iddialara yanıt geldi.

"SÜPER KUPA MAÇI TÜRK BAYRAĞI VE İSTİKLAL MARŞI'YLA BAŞLAYACAK"

Açıklamada "Süper Kupa maçı Türk bayrağımız huzurunda, 100. Yıl Kutlama etkinlikleri, şehitlerimiz için saygı duruşu ve sanatçı Norm Ender'in okuyacağı İstiklal Marşımız ile başlayacaktır. Bu konuda yapılan dezenformasyona itibar etmeyiniz." denildi.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞINDAN DA AÇIKLAMA GELDİ: İDDİALAR DOĞRU DEĞİL



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da konuya dair bir açıklama yaparak, "Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan, 'Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde oynanacak Türkiye Süper Kupa Final Maçında İstiklal Marşımız ve Türk Bayrağına izin verilmeyecek.' şeklindeki iddialar doğru değildir. Süper Kupa Maçı öncesinde sahada Türk Bayrağı, her iki kulübün bayrakları ve Turkcell Süper Kupa bayrağı açılacaktır. Işık şovları ile açılış seremonisi ve şehitlerimiz için gerçekleştirilecek 1 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşımızı okunacaktır." ifadelerine yer verdi.