29 Aralık 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri TFF'den iddialara net yanıt: Süper Kupa maçı Türk bayrağı ve İstiklal Marşı’yla başlayacak

TFF'den iddialara net yanıt: Süper Kupa maçı Türk bayrağı ve İstiklal Marşı’yla başlayacak

SPOR
Giriş Tarihi: 29.12.2023 Güncelleme Tarihi: 29.12.2023
ABONE OL
TFF’den iddialara net yanıt: Süper Kupa maçı Türk bayrağı ve İstiklal Marşı’yla başlayacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanacak Turkcell Süper Kupa maçı hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, "Süper Kupa maçı Türk bayrağımız huzurunda, 100. Yıl Kutlama etkinlikleri, şehitlerimiz için saygı duruşu ve İstiklal Marşımız ile başlayacaktır" denildi.

Bu akşam Turkuvaz Medya'nın gözde kanalı atv'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa heyecanı yaşanacak.

Başkent Riyad'da yapılacak karşılaşma TSİ 20.45'te başlayacak.

Ancak maç öncesi ortaya bir takım iddialar öne atıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan o iddialara yanıt geldi.

"SÜPER KUPA MAÇI TÜRK BAYRAĞI VE İSTİKLAL MARŞI'YLA BAŞLAYACAK"

Açıklamada "Süper Kupa maçı Türk bayrağımız huzurunda, 100. Yıl Kutlama etkinlikleri, şehitlerimiz için saygı duruşu ve sanatçı Norm Ender'in okuyacağı İstiklal Marşımız ile başlayacaktır. Bu konuda yapılan dezenformasyona itibar etmeyiniz." denildi.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞINDAN DA AÇIKLAMA GELDİ: İDDİALAR DOĞRU DEĞİL

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da konuya dair bir açıklama yaparak, "Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan, 'Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde oynanacak Türkiye Süper Kupa Final Maçında İstiklal Marşımız ve Türk Bayrağına izin verilmeyecek.' şeklindeki iddialar doğru değildir. Süper Kupa Maçı öncesinde sahada Türk Bayrağı, her iki kulübün bayrakları ve Turkcell Süper Kupa bayrağı açılacaktır. Işık şovları ile açılış seremonisi ve şehitlerimiz için gerçekleştirilecek 1 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşımızı okunacaktır." ifadelerine yer verdi.

Süper Kupa İstiklal Marşıyla başlayacak! SÜPER KUPA İSTİKLAL MARŞIYLA BAŞLAYACAK!

Süper Kupa finalinde muhtemel 11’ler SÜPER KUPA FİNALİNDE MUHTEMEL 11'LER
Icardi Süper Kupa’da oynayacak mı? ICARDİ SÜPER KUPA'DA OYNAYACAK MI?

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA