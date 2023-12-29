29 Aralık 2023, Cuma
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Süper Kupa İstiklal Marşıyla başlayacak! Geri sayım sürerken Galatasaray ve Fenerbahçe'den son notlar
2023 Turkcell Süper Kupa Finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe bu akşam saat 20. 45'te Suudi Arabistan'daki karşı karşıya gelecek. Maça doğru bazı iddialar ortaya atıldı bunlara TFF ve Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden yanıt geldi. Maç öncesinde konuyla ilgili bütün detayları A Spor ekibinden Melike Çelik aktardı.