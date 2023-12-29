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Beşiktaş Eric Bailly'nin sözleşmesini feshettiğini açıkladı

BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 29.12.2023 Güncelleme Tarihi: 29.12.2023
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Beşiktaş Eric Bailly’nin sözleşmesini feshettiğini açıkladı

Son dakika haberleri... Beşiktaş Eric Bailly'nin sözleşmesini feshettiğini açıkladı. Siyah Beyazlı ekip Fildişili stoperin sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiğini açıkladı.

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan futbolculardan Eric Bailly'nin sözleşmesi karşılıklı anlaşma sonucunda feshedildi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Futbol A Takımımızın oyuncusu Eric Bailly ile karşılıklı anlaşmaya varılarak sözleşmesi feshedilmiştir. Eric Bailly'ye kariyerinde başarılar dileriz.

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