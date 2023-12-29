Icardi Süper Kupa’da oynayacak mı, son durum ne? GS-FB Süper Kupa Final ilk 11’leri belli oldu mu, kadroda kimler var?

Fenerbahçe ile ligde oynadıkları karşılaşmanın oyun olarak kısır bir görüntü ortaya çıkarmasının sebeplerinin sorulması üzerine ise Buruk şunları söyledi:

"Bayern Münih'e de Fenerbahçe'ye karşı da önde bastık. Fenerbahçe daha çok uzun topla çıkmak istedi. Bu da ikili mücadeleye sahne oldu. İlk yarı oyun kurmamıza müsaade ettiler. İlk yarı yüzde 60'ın üzerinde top bizdeydi. Burada iş bireysel beceriye kalıyor. İki takım da bu anlamda beklentinin altında kaldı. İstatistiksel anlamda iyi bir şey çıkmadı. Hedefimiz daha iyisini yapmak. Takımların biraz daha rahat olacağını düşünüyoruz. Oluşturulan baskı bambaşka. Geçen sene iki derbide 3-0'lık net skorlar almıştık. Bu bir strateji. Hedefimiz iyi oynayıp kazanmak. Burada önemli olan üretmek olacak."

"OYNAYIP OYNAMAYACAĞINA KARAR VERECEĞİZ"