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Icardi Süper Kupa'da oynayacak mı, son durum ne? GS-FB Süper Kupa Final ilk 11'leri belli oldu mu, kadroda kimler var?

GALATASARAY ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.12.2023
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Icardi Süper Kupa’da oynayacak mı, son durum ne? GS-FB Süper Kupa Final ilk 11’leri belli oldu mu, kadroda kimler var?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, öncü futbolcusu Mauro Icardi'nin son durumu hakkında merak edilenleri aydınlatarak, bu akşam oynanacak Süper Kupa maçında forma giyip giyemeyeceği konusunda bilgiler verdi. Peki Icardi Süper Kupa'da oynayacak mı, son durum ne? GS-FB Süper Kupa Final ilk 11'leri belli oldu mu, kadroda kimler var?

Galatasaray, 29 Aralık Cuma günü Süper Kupa finalinde ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılı takımda, geçtiğimiz haftaki Fenerbahçe maçının ardından yüzünde morluk oluşan yıldız oyuncu Mauro Icardi'nin, kupa finalinde sahada olup olmayacağı büyük bir merak konusu haline geldi. Peki Icardi Süper Kupa'da oynayacak mı, son durum ne? İşte konuya ilişkin son gelişmeler...

ICARDI SÜPER KUPA'DA OYNAYACAK MI?

Öncelikle şunu belirtelim ki Arjantinli forvetin maçta yer alıp almayacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konuya ilişkin detay geldiğinde haberimize eklenecektir.

Yarın saat 20.45'te Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak müsabakada hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.

Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu. Ligde oynadıkları karşılaşmaya göre farklı bir maç beklediğini aktaran Buruk, "İki büyük takım, tarihinde çok fazla kupası var. Kupa kazanmak için en büyük hedef. 2023 yılında ikinci kupayı kazanmak istiyoruz. Beklentinin yüksek olduğunu biliyoruz. Atmosfer, stat çok güzel. Bunun maça olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Yarınki maç farklı olacak. Burada Türkiye'yi temsil ediyoruz. Ülkemize yakışır bir maç olsun. Burada beraber oturmak isterdik ama rakibimizin böyle bir kararı oldu. Bizim hedefimiz kazanmak" diye konuştu.

DERBİ BEKLENTİLERİ KARŞILAMADI

Fenerbahçe ile ligde oynadıkları karşılaşmanın oyun olarak kısır bir görüntü ortaya çıkarmasının sebeplerinin sorulması üzerine ise Buruk şunları söyledi:

"Bayern Münih'e de Fenerbahçe'ye karşı da önde bastık. Fenerbahçe daha çok uzun topla çıkmak istedi. Bu da ikili mücadeleye sahne oldu. İlk yarı oyun kurmamıza müsaade ettiler. İlk yarı yüzde 60'ın üzerinde top bizdeydi. Burada iş bireysel beceriye kalıyor. İki takım da bu anlamda beklentinin altında kaldı. İstatistiksel anlamda iyi bir şey çıkmadı. Hedefimiz daha iyisini yapmak. Takımların biraz daha rahat olacağını düşünüyoruz. Oluşturulan baskı bambaşka. Geçen sene iki derbide 3-0'lık net skorlar almıştık. Bu bir strateji. Hedefimiz iyi oynayıp kazanmak. Burada önemli olan üretmek olacak."

"OYNAYIP OYNAMAYACAĞINA KARAR VERECEĞİZ"

Okan Buruk, Mauro Icardi'nin maske ile antrenmana çıktığını vurgulayarak, "Icardi, maske ile antrenmana çıktı. 3 ayrı darbe aldı. Hakemlerin de oyuncuları koruması gerekiyor. Oyuncular korunmadığında böyle durumlar oluşması normal. Yarın için de oynayıp oynamayacağına karar vereceğiz" şeklinde konuştu.

MAÇIN İLK 11'LERİ BELLİ OLDU MU?

Süper Kupa finalinin ilk 11'leri henüz netleşmedi. Mücadelenin beklenen Muhtemel 11'Leri ise şu şekilde:

Galatasaray: Muslera, Sacha Boey, Nelsson, Abdülkerim, Barış Alper Yılmaz, Torreira, Kerem Demirbay, Mertens, Kerem, Zaha, Icardi

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko

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