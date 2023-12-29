Süper Kupa finalinde muhtemel 11'ler! Galatasaray ile Fenerbahçe arasında bir haftada ikinci kapışma...
Turkcell Süper Kupa karşılaşmasında Türkiye'nin iki devi olan Galatasaray ve Fenerbahçe Suudi Arabistan'da karşı karşıya gelecek. Her iki takım da karşılaşmadan galip ayrılarak kupayı müzesine götürmek isterken maça saatler kala muhtemel 11'lerde taraftarlar arasında merak konusu oldu. İşte saat 20.45'te ATV ekranlarından yayınlanacak olan dev derbinin muhtemel 11'leri...
Turkcell Süper Kupa maçında Suudi Arabistan'da iki ezeli rakip Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.
ATV'DEN CANLI YAYINLANACAK
Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılı takım, Süper Kupa'da Ziraat Türkiye Kupası kazananı Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılacak maç, Al-Awwal Park'ta (Kral Suud Üniversitesi Stadyumu) oynanacak. Müsabaka, saat 20.45'te başlayacak ve ATV'den canlı yayımlanacak.
HAKEM ABDULKADİR BİTİGEN
Karşılaşmada hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Bitigen'in yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Mustafa Savranlar yapacak. Maçın 4. hakemi ise Volkan Bayarslan olacak.
BEŞ GÜN ARAYLA İKİNCİ DERBİ
Galatasaray ile Fenerbahçe, 5 gün aradan sonra ikinci kez karşı karşıya gelecek.
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 24 Aralık Pazar günü Ülker Stadı'nda karşılaşan iki takım, yarın bir kez daha mücadele edecek. Kazanan takım, 17. Süper Kupa'yı müzesine götürecek.
Ligdeki derbi 0-0 sona ermişti.
SON 10 DERBİDE ÜSTÜN
Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe ile yaptığı son 10 karşılaşmada üstünlük kurdu. İki takım arasında tamamı Süper Lig'de yapılan müsabakalarda Galatasaray 4, sarı-lacivertliler ise 2 galibiyet alabildi. Dört derbi ise beraberlikle sonuçlandı.
Söz konusu mücadelelerin 6'sında kalesini gole kapatmayı başaran Galatasaray, attığı 12 gole karşılık kalesinde 6 gol gördü.
GALATASARAY'DA 2 EKSİK
Sarı-kırmızılı takımda 2 futbolcu forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez ile göğüs kası yırtılması nedeniyle ameliyat edilen Sergio Oliveira, yarınki karşılaşmada sahadaki yerini alamayacak.
OKAN BURUK'UN 4. FENERBAHÇE DERBİSİ
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılıların başında 4. kez Fenerbahçe derbisine çıkacak.
Altyapısından yetiştiği ve futbolcu olarak büyük başarılar elde ettiği Galatasaray'a 2022-2023 sezonunun başında geçen Buruk, takımını Fenerbahçe derbilerine iyi hazırladı.
Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, geçen sezon Fenerbahçe ile yaptığı 2 derbiden de 3-0'lık zaferle ayrıldı. Buruk'un öğrencileri, bu sezon da ligde deplasmanda rakibiyle 0-0 berabere kaldı.
Fenerbahçe'ye rakip olduğu söz konusu 3 derbide gol yemeyen sarı-kırmızılılar, rakip fileleri 6 kez havalandırdı.
GÖZLER ICARDİ'DE OLACAK
Turkcell Süper Kupa maçında sarı-kırmızılıların en önemli gol ayağı Mauro Icardi olacak.
Arjantinli yıldız santrfor, bu sezon Süper Lig'de 12, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 5 olmak üzere toplam 17 kez ağları havalandırdı.
Sarı-kırmızılı takımda ikinci sezonunu geçiren Icardi, daha önce ligde şampiyonluk yaşayan takımlara karşı forma giydiği 1 maç hariç gol sevinci yaşadı.
Mauro Icardi, daha önce forma giydiği 3 Beşiktaş maçında 5, 3 Başakşehir karşılaşmasında 3, 2 Trabzonspor müsabakasında 3, 3 Fenerbahçe derbisinde 2 kez topu filelere göndermişti. 30 yaşındaki golcü futbolcu, sadece 5 gün önce 0-0 biten Fenerbahçe derbisinde skoru değiştiremedi.
Galatasaray'da resmi maçlarda 8 golü bulunan Kerem Aktürkoğlu, 6 gol atan Wilfried Zaha ile dörder kez fileleri havalandıran Dries Mertens ve Hakim Ziyech de gole yakın isimler olarak dikkati çekiyor.
FENERBAHÇE RAKİBİNE 3 MAÇTIR GOL ATAMIYOR
Galatasaray'la oynadığı son 10 derbide 2 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 4 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, son 3 maçta ise rakibine gol atamadı. Geçen sezon ligdeki her iki maçı da 3-0 kaybeden sarı-lacivertliler, bu sezon iç sahada oynanan lig maçından da 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Sarı-lacivertli takım, ezeli rakibiyle oynadığı son 10 maçta 6 gol atarken kalesinde 12 gol gördü.
FENERBAHÇE'DE FRED OYNAYABİLECEK
Sarı-lacivertli takımda Turkcell Süper Kupa finalinde sakatlıkları bulunan Becao ve Zajc forma giyemeyecek. Grip nedeniyle ligde oynanan Galatasaray derbisinde takımını yalnız bırakan Serdar Aziz, İsmail Kartal'ın şans vermesi durumunda sahada olacak.
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fred, Galatasaray karşısında ilk 11'de sahaya çıkacak.
Mondihome Kayserispor maçında gördüğü kırmızı kartın ardından 3 maç ceza alan Brezilyalı oyuncu, cezasını ligde çekeceği için Riyad'da takımdaki yerini alabilecek.
İRFAN CAN SAĞ KANADA, CRESPO VE CENGİZ ÜNDER KULÜBEYE
Süper Kupa finali öncesinde İsmail Kartal, son oynanan karşılaşmaya göre kadroda revizyona gitmeyi düşünüyor.
Fred'in dönecek olmasından dolayı bu bölgeyi Fred-İsmail Yüksek ikilisiyle kontrol etmeyi hedefleyen Kartal, İrfan Can Kahveci'yi de sağ kanatta görevlendirmeyi planlıyor.
Ligde ilk 11'de sahada yer alan Crespo ve Cengiz Ünder de kulübeye dönecek isimler olacak.
GÖZLER DZEKO-SZYMANSKİ-TADİC ÜÇLÜSÜNDE
Süper Lig'de çıktığı 17 maçta 44 gol atan Fenerbahçe, ligin en golcü ekibi olurken, takımın üç yıldızı attıkları gollerle öne çıktı.Gol krallığı yarışında attığı 12 golle zirveyi Mauro Icardi'yle paylaşan Edin Dzeko, İsmail Kartal'ın hücumdaki en önemli kozu olacak.
Kartal, ligde 8 gol atan Szymanski ve 7 golü bulunan Tadic'e de Galatasaray karşısında güveniyor. Üç futbolcu bu sezon ligdeki 44 golün 27'sine imza attı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ATV CANLI İZLE | GS - FB Süper Kupa Final maçı canlı yayın izle! ATV 29 Aralık yayın akışı
- Milli Piyango bileti ne kadar? Milli Piyango yılbaşı bileti online nasıl alınır? İşte tam, yarım, çeyrek bilet fiyatları...
- Milli Piyango 2024 tam bilete kaç para çıkıyor? Tam bilet ne kadar veriyor?
- TOKİ son dakika duyurdu! Ayda 4.732 TL taksitle 2+1 daire alabilirsiniz! Satış fiyatı 1.135.776 TL'den...
- MSÜ SINAV TARİHİ 2024: Milli Savunma Üniversitesi sınavı ne zaman? Başvuru tarihi, ücreti açıklandı mı?
- 2024 KÖMÜR DAĞITIM TAKVİMİ: İhtiyaç sahibi ailelere verilecek! Kömür yardımı ne kadar, nasıl başvurulur?
- Bankaya yatırılan 150.000 TL'nin 32- 55 günlük getirisi hesaplandı! Aralık ayı en yüksek mevduat faizi oranları...
- 5.000 TL İKRAMİYE SORGULAMA: 29 Aralık 2023 Çalışan emekliye ikramiye yattı mı son dakika?
- DGS 2024 tarihi | ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı ne zaman yapılacak? Başvuruları hangi tarihte başlayacak?
- ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? EGM Özel Güvenlik 106. Temel Eğitim ve 82. Yenileme Eğitim sınav sonucu sorgulama
- İstanbullular dikkat! Yarından itibaren başlayacak! SMS ile uyarı verildi: Arnavutköy, Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, Avcılar...
- 1 ayda 8 ila 12 kilo verme garantili! Japon bilim adamları kanıtladı! Rutininize eklemeniz yeterli