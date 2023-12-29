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Galatasaray-Fenerbahçe uçakları saat kaçta Türkiye'ye inecek? İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı ulaşım yolları... M1A-M4 metro saatleri

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Giriş Tarihi: 29.12.2023 Güncelleme Tarihi: 29.12.2023
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Galatasaray-Fenerbahçe uçakları saat kaçta Türkiye’ye inecek? İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı ulaşım yolları... M1A-M4 metro saatleri

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin heyecanla beklenen Süper Kupa final maçının ardından ortaya çıkan kriz, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Maçın ertelenmesiyle birlikte Galatasaray ve Fenerbahçe takımlarının yurda dönüş saatleri taraftarlar arasında yoğun bir merak konusu haline geldi. Peki Galatasaray-Fenerbahçe uçakları saat kaçta Türkiye'ye inecek?

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin uzun bir bekleyişin ardından karşı karşıya geleceği Süper Kupa finali sonrasında ortaya çıkan kriz, sosyal medyada geniş kitleler tarafından büyük bir ilgiyle takip edildi. Bu gelişmelerin ardından, takımların yurda dönüş saatleri taraftarlar arasında yoğun bir merak konusu haline geldi. Peki Galatasaray-Fenerbahçe uçakları saat kaçta Türkiye'ye inecek? İşte detayları...

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FENERBAHÇE UÇAĞI SAAT KAÇTA TÜRKİYE'DE OLACAK?

Fenerbahçe ekibinin net olarak saat kaçta Türkiye'de olacağına ilişkin yapılmış bir resmi açıklama bulunmamaktadır. Ancak sosyal medyada yapılan iddialara göre; sarı-lacivertli ekibin 30 Aralık sabah saat 4.26'da Sabiha Gökçen Havalimanı'na inmesi bekleniyor.

Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılması durumunda haberimize eklenecektir.

GALATASARAY UÇAĞI SAAT KAÇTA TÜRKİYE'DE OLACAK?

Galatasaray ekibinin net olarak saat kaçta Türkiye'de olacağına ilişkin yapılmış bir resmi açıklama bulunmamaktadır. Ancak sosyal medyada yapılan iddialara göre; sarı-kırmızılı ekibin 30 Aralık sabah saat 5.30'da İstanbul Havalimanı'na inmesi bekleniyor.

Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılması durumunda haberimize eklenecektir.

GECE METROSU OLARAK ÇALIŞAN METRO AĞLARI

📌M1A Yenikapı Atatürk Havalimanı M1B Yenikapı-Kirazlı

📌M2 Yenikapı-Haciosman

📌M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı M5 Üsküdar-Çekmeköy

📌M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü ve

📌M7 Yıldız-Mahmutbey

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