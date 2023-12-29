Galatasaray-Fenerbahçe uçakları saat kaçta Türkiye’ye inecek? İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı ulaşım yolları... M1A-M4 metro saatleri

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin uzun bir bekleyişin ardından karşı karşıya geleceği Süper Kupa finali sonrasında ortaya çıkan kriz, sosyal medyada geniş kitleler tarafından büyük bir ilgiyle takip edildi. Bu gelişmelerin ardından, takımların yurda dönüş saatleri taraftarlar arasında yoğun bir merak konusu haline geldi. Peki Galatasaray-Fenerbahçe uçakları saat kaçta Türkiye'ye inecek? İşte detayları...

FENERBAHÇE UÇAĞI SAAT KAÇTA TÜRKİYE'DE OLACAK?