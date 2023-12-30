Son dakika: Galatasaray ve Fenerbahçe yurda döndü!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, İstanbul'a döndükten sonra takım otobüsüne binmedi ve özel aracıyla havaalanından ayrıldı. Ali Yiğit Buruk'la birlikte aracına binen Okan Buruk, "Açıklama yapacak mısınız" sorusuna şu cevabı verdi: "Kulübümüz gerekli açıklamayı yaptı." dedi.

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