Son dakika: Galatasaray ve Fenerbahçe yurda döndü!
Son dakika haberleri... Süper Kupa'nın ileri bir tarihe ertelenmesinin ardından Galatasaray ve Fenerbahçe kafileleri yurda döndü. İstanbul'daki taraftarlar, havaalanlarına akın etti.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ın ev sahipliğinde oynanması planlanan Galatasaray - Fenerbahçe maçı ileri bir tarihe ertelendi. Organizasyondaki aksaklıklar nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen Süper Kupa mücadelesi sonrası Galatasaray kafilesi, 05.20'de İstanbul Havaalanı'na geldi.
Fenerbahçe kafilesini taşıyan Türk Hava Yolları uçağı 06.15 sularında Sabiha Gökçen Havaalanı'na iniş yaptı.
Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları, yurda dönen takımları havaalanlarında karşıladı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek herhangi bir açıklama yapmadan havaalanından ayrıldı.
Sabahın erken saatlerinde İstanbul'a gelen iki takım oyuncuları coşkulu bir şekilde karşılanırken; Fenerbahçe kafilesini Galatasaraylı, Galatasaray kafilesini ise Fenerbahçeli taraftarlar yalnız bırakmadı. Ellerinde bayraklarla futbolculara sevgi gösterilerinde bulunan taraftarlar, tezahüratlarda bulundu.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, İstanbul'a döndükten sonra takım otobüsüne binmedi ve özel aracıyla havaalanından ayrıldı. Ali Yiğit Buruk'la birlikte aracına binen Okan Buruk, "Açıklama yapacak mısınız" sorusuna şu cevabı verdi: "Kulübümüz gerekli açıklamayı yaptı." dedi.
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