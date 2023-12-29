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Süper Kupa maçı iptal mi, ertelendi mi, kaçta oynanacak? Son dakika Galatasaray- Fenerbahçe Süper Kupa maçı oynanacak mı?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.12.2023 Güncelleme Tarihi: 29.12.2023
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Süper Kupa maçı iptal mi, ertelendi mi, kaçta oynanacak? Son dakika Galatasaray- Fenerbahçe Süper Kupa maçı oynanacak mı?

Süper Kupa heyecanı, bugün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park Stadı'nda gerçekleşecek olan Galatasaray - Fenerbahçe maçına odaklanırken, maçın iptal edilip edilmediği sorusu futbolseverler arasında merakla konuşuluyor. Peki 29 Aralık Süper Kupa final maçı iptal mi, neden iptal edildi?

Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki heyecanla beklenen Süper Kupa finali ile ilgili, maça saatler kala gündeme gelen iddialar, müsabakanın iptal edilip edilmeyeceği ya da oynanıp oynanmayacağı sorularını beraberinde getirdi. Ortaya atılan bu iddiaların ardından, Süper Kupa finalinde yaşanan olası bir krizin detayları araştırılmaya başlandı. İşte son dakika gelişmeleri….

SÜPER KUPA MAÇI İPTAL Mİ?

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanması beklenen Turkcell Süper Kupa maçı, bildirilen saatte başlamadı.

Takımlar stada gitmezken, Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi ile kulüp başkanlarının Riyad'ta bir otelde yaptıkları toplantı devam ediyor.

Yaşanan krizle ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonunun resmi açıklama yapması bekleniyor.

MAÇ SAATİ ERTELENDİ Mİ?

29 Aralık 2023 tarihinde oynanması beklenen Süper Kupa final maçının ne zaman oynanacağına ilişkin henüz bir bilgi bulunmamaktadır.

TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin açıklama yapması bekleniyor.

TAKIMLAR AYRILIYOR

Statta yer alan malzemeler ve tüm ekipmanlar araçlara yüklendi.Galatasaray çalışanlarını taşıyan otobüs stattan ayrıldı.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Kamuoyuna duyurulur Cumhuriyetimizin ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun 100. Yılını yurtdışında da kutlamak amacıyla, Türk Futbolunun marka değerine ve kulüplerimize katkı sağlayacak şekilde kulüplerimizle organize ettiğimiz, 29 Aralık 2023 Cuma günü saat 20.45'te oynanması planlanan 2023 Süper Kupa müsabakası organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle Kulüplerimizle birlikte aldığımız ortak karar neticesinde ileri bir tarihe ertelenmiştir. Ev sahibi ülkenin Futbol Federasyonu, ilgili kurum ve kuruluşlarına şu ana kadar Süper Kupa'nın organizasyonu için göstermiş oldukları çaba nedeniyle teşekkür ederiz. Türkiye Futbol Federasyonu Fenerbahçe Spor Kulübü Galatasaray Spor Kulübü

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