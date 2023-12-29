Mehmet Büyükekşi istifa etti mi, edecek mi? TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?
Mehmet Büyükekşi istifa etti mi, edecek mi sorusunun cevabı merak konusu oldu. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynayacağı Süper Kupa final maçının ardından çıkan kriz sonrasında sosyal medyada konuya ilişkin detaylar aratılmaya başlandı. Peki Mehmet Büyükekşi istifa etti mi, edecek mi? TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?
Mehmet Büyükekşi'nin istifa edip etmeyeceği sorusu, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleşecek olan Süper Kupa final maçının ardından ortaya çıkan krizle birlikte merak konusu haline geldi. Sosyal medyada yoğun ilgi gören bu gelişme, futbol camiasında ve taraftarlar arasında büyük bir spekülasyona neden oldu. Peki Mehmet Büyükekşi istifa etti mi, edecek mi? TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte detayları...
MEHMET BÜYÜKEKŞİ İSTİFA EDECEK Mİ?
Sosyal medyada konuya ilişkin çeşitli iddialar olsa da konuya ilişkin yapılmış resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Mehmet Büyükekşi TFF Başkanı olarak görevine devam etmektedir.
Yeni bir gelişme yaşandığında ya da resmi açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.
TFF BAŞKANI MEHMET BÜYÜKEKŞİ KİMDİR?
2019-2021 yılları arasında Gaziantep FK başkanlığı yaptı. 30 Mayıs 2022'de Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığına aday olduğunu açıkladı. 16 Haziran 2022'de tek aday olarak girdiği başkanlık seçiminde 158 oyla başkan seçildi.
2023 yılında Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Ankara'da gerçekleştirilen Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda Mehmet Büyükekşi yeniden başkan seçilmiştir. Büyükekşi, evli ve 3 çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.
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