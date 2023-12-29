Mehmet Büyükekşi'nin istifa edip etmeyeceği sorusu, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleşecek olan Süper Kupa final maçının ardından ortaya çıkan krizle birlikte merak konusu haline geldi. Sosyal medyada yoğun ilgi gören bu gelişme, futbol camiasında ve taraftarlar arasında büyük bir spekülasyona neden oldu. Peki Mehmet Büyükekşi istifa etti mi, edecek mi? TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte detayları...

MEHMET BÜYÜKEKŞİ İSTİFA EDECEK Mİ?