Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçının muhtemel 11’leri belli oldu! Okan Buruk ve İsmail Kartal’dan sürpriz hazırlığı...





20 YIL ÖNCE TARAFTAR REKORU KIRILDI

TFF tarafından yeri kararlaştırılan bu önemli müsabaka 25 bin kişilik stadyumda oynanacak. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 21 Eylül 2003'te yapılan lig maçını 70 bin 125 seyirci takip etti. Bu rakam, ezeli rekabette iki takım arasındaki bir maçı izleyen en yüksek taraftar sayısı olarak kayıtlara geçti.