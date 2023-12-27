Fatih Terim’in Panathinaikos’taki ilk transferi belli oldu! Süper Lig’in yıldızı Yunanistan yolcusu! İşte ekibinde yer alan isimler...

EKİBİYLE BİRLİKTE GİDİYOR

Panathinaikos Kulübü yöneticileri ile önceki gün Türkiye'de görüşen ve prensipte anlaşan Terim, bugün Atina'da kendisini 1.5 yıllığına Panathinaikos'un teknik direktörü yapan sözleşmeye imza atacak.

Basketbol takımını Ergin Ataman'a emanet eden Panathinaikos böylece futbolun başına da başka bir Türk antrenörü getirmiş olacak. Terim'in ekibinde Galatasaray'daki yardımcı antrenörü Necati Ateş'in yanı sıra idari kadroda yer alan Şükrü Hanedar, Mert Çetin ve Eray Sözen'in de olacağı öğrenildi.