Fatih Terim'in Panathinaikos'taki ilk transferi belli oldu! Süper Lig'in yıldızı Yunanistan yolcusu! İşte ekibinde yer alan isimler...
Galatasaray'ın ve Türk futbolunun efsane isimlerinden Fatih Terim Yunanistan'ın en büyük takımlarından biri olan Panathinaikos ile anlaştı. Terim bugün Yunan ekibiyle 1,5 yıllık anlaşma imzalayacakken deneyimli teknik direktörün ekibi ve ilk transferi de belli oldu. İşte detaylar...
Türk futbolunun efsanelerinden Fatih Terim, komşu ülke Yunanistan'ın en büyük takımlarından Panathinaikos'un başına geçti. 2010'dan beri Yunanistan'da şampiyonluk yaşayamayan Panathinaikos 15 haftası tamamlanan ligde lider PAOK'un 1 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.
AVRUPA LİGİ'NDE DE ELENDİLER
Ancak Avrupa macerasına Şampiyonlar Ligi'nde başlayan Atina ekibi play-off'ta elenip yoluna devam ettiği Avrupa Ligi'nde son sırada kalınca teknik direktör İvanovic ile yolların ayrılmasına karar verildi.
EKİBİYLE BİRLİKTE GİDİYOR
Panathinaikos Kulübü yöneticileri ile önceki gün Türkiye'de görüşen ve prensipte anlaşan Terim, bugün Atina'da kendisini 1.5 yıllığına Panathinaikos'un teknik direktörü yapan sözleşmeye imza atacak.
Basketbol takımını Ergin Ataman'a emanet eden Panathinaikos böylece futbolun başına da başka bir Türk antrenörü getirmiş olacak. Terim'in ekibinde Galatasaray'daki yardımcı antrenörü Necati Ateş'in yanı sıra idari kadroda yer alan Şükrü Hanedar, Mert Çetin ve Eray Sözen'in de olacağı öğrenildi.
'İLK TRANSFER' BAKASETAS İDDİASI
Fatih Terim'in Yunanistan'a getireceği ilk transfer de belli oldu.Panathinaikos, Fatih Terim'in "Tamam" demesi halinde Trabzonspor'da mutsuz olan Bakasetas'ı kadrosuna katmayı planlıyor.
İddialara göre Yunan futbolcu, ülkesinde forma giymeye sıcak bakıyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 30 yaşındaki orta sahanın ayrılığına teknik direktör Abdullah Avcı'dan da onay çıktı.
Bu sezon Bordo-mavili takımla 16 maçta süre alan Bakasetas, 5 gol atıp 2 asistlik katkı sağladı.
58.5 MİLYON EURO
Fatih Terim, Yunanistan ekibinde 58.5 milyon euroluk bir takımla mücadele edecek. Fenerbahçe'de geçen sezon forma giyen Arao da takımın önemli oyuncuları arasında yer alıyor.
OCAKTA 3 DERBİYE ÇIKACAK
Geride kalan sezonda normal periyodu lider tamamlasa da play-off'ta şampiyonluğu AEK'e kaptıran Panathinaikos'ta Fatih Terim'i göreve gelir gelmez zorlu maçlar bekliyor. Deneyimli teknik adam sadece ocak ayında 3 kez Pana'nın ezeli rakibi Olympiakos ile derbiye çıkacak. Yunanistan Kupası son 16 turunda iki ezeli rakip önce 10 Ocak'da Panathinaikos'un ev sahipliğinde, sonra 17 Ocak'ta rövanşta karşılaşacak. 27 Ocak'ta ise Panathinaikos bu kez lig maçında Olympiakos'u konuk edecek.
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