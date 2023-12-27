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Galatasaray'da Davinson Sanchez seferberliği

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 27.12.2023
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Galatasaray’da Davinson Sanchez seferberliği

Galatasaray'da Fenerbahçe'ye karşı oynanan lig maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Davinson Sanchez'in Süper Kupa'ya yetiştirilmesi adına büyük bir çaba harcanıyor.

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