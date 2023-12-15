Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakipleri belli oldu! Yapay zeka tahmin etti! Aslan'a kötü kura...
UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray ve UEFA Konferans Ligi'nde rakibini bekleyen Fenerbahçe'nin rakipleri kura çekimi önce yapay zeka belirledi. Galatasaray çekebileceği en zor kuralardan birini çekerken, Fenerbahçe ise Yunanistan ekibiyle eşleşti. İşte yapay zekanın kura tahminleri...
Google'ın yeni yapay zekası kendini geliştirmeye devam ediyor. Avrupa'daki iki temsilcimizin muhtemel rakipleri arasından seçim yapan yapay zeka, hem Galatasaray'ın hem de Fenerbahçe'nin rakiplerini belirledi.
GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Freiburg, Marsilya, Sparta Prag, Sporting, Toulouse, Rennes, AS Roma, Karabag.
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Ajax, Real Betis, Frankfurt, Olympiakos, Sturm Graz, U.S. Gilloise, Maccabi Haifa, Servette,Molde, S.Bratislava, Gent, Dinamo Zagreb, Bodo Glimti Ludogoretsi Ferencvarosi Legia Varşova.
GALATASARAY'A ROMA ÇIKTI
Yapay zeka teknolojisi, Galatasaray'ın rakibini Roma olarak belirledi. Çekilebilecek en zor kurayı çeken yapay zeka, sarı-kırmızılı taraftarları üzdü.
"Tamamen tahmin üzerine konuşuyoruz, bu yüzden kesin olmayacak ama AS Roma ile Galatasaray'ın eşleşme olasılığı ilgi çekici olabilir. Hem tarihsel olarak büyük takımlar olmaları hem de potansiyel rekabet açısından dikkat çekici bir maç olabilir."
KURA ÇEKİMİ PAZARTESİ GÜNÜ
Kura çekimi 18 Aralık'ta İsviçre'nin Nyon kentinde TSİ ile saat 15:00'te gerçekleştirilecek ve bu kura çekimi sonucunda Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi netlik kazanacak.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde evinde ve deplasmanda olmak üzere toplam iki maç yapacak. İlk maçlar 15 Şubat'ta, rövanş maçları ise 22 Şubat'ta oynanacak.
FENERBAHÇE'YE OLYMPIAKOS RAKİP OLDU
Yapay zeka teknolojisi, Fenerbahçe'yi Olympiakos ile eşleştirdi.
"Fenerbahçe'nin muhtemelen Olympiakos ile eşleşebileceği fikrini düşünüyorum. Bu eşleşme, iki tarihi kulübün karşı karşıya gelmesi ve heyecanlı bir rekabetin doğması açısından dikkat çekici olabilir. Bu iki takım arasındaki mücadele, hem taraftarlar için heyecan verici olabilir hem de futbol açısından ilginç bir çekişme sunabilir."
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