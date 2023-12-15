15 Aralık 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Galatasaray Haberleri Sergio Oliveira'dan Galatasaray'a kötü haber!

Sergio Oliveira'dan Galatasaray'a kötü haber!

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 15.12.2023
ABONE OL
Sergio Oliveira’dan Galatasaray’a kötü haber!

Son dakika Galatasaray haberi bugün...Galatasaray'dan sakatlık açıklaması geldi. Sarı-Kırmızılı kulüp Sergio Oliveira'nın sakatlık yaşadığını duyurdu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA