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Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi muhtemel rakipleri belli oldu! Kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 15.12.2023
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Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi muhtemel rakipleri belli oldu! Kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grupları 3. sırada tamamlamasının ardından, UEFA Avrupa Ligi'nde bütün maçlar sonuçlanırken, Cimbom'un UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri netleşti. Peki, Galatasaray'ın Avrupa Ligi play-off turundaki rakipleri kimler? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte tüm detaylar...

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi büyük bir merakla bekleniyor.

Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasını 3. sırada tamamlayarak Avrupa Ligi'ne devam etme hakkını elde eden Galatasaray, gelecek rakibini öğrenmek için kura çekimini bekliyor.

Bu çekimde belirlenecek rakip, sarı-kırmızılı takımın Avrupa mücadelesindeki kaderini belirleyecek.

GALATASARAY AVRUPA YOLCUSU!

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarını 3. sırada tamamlayan Galatasaray yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi 18 Aralık Pazartesi günü saat 15.00'te İsviçre'nin Nyon kentinde çekilecek.

İLK MAÇLAR 15 ŞUBAT'TA

İlk ayak maçları 15 Şubat'ta, rövanş maçları 22 Şubat'ta oynanacak.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu ikinci bitiren bir takımla eşleşecek.

İŞTE GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Freiburg

Marsilya

Sparta Prag

Sporting

Toulouse

Rennes

Roma

Karabağ

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