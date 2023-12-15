Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi muhtemel rakipleri belli oldu! Kura çekimi ne zaman, saat kaçta?
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grupları 3. sırada tamamlamasının ardından, UEFA Avrupa Ligi'nde bütün maçlar sonuçlanırken, Cimbom'un UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri netleşti. Peki, Galatasaray'ın Avrupa Ligi play-off turundaki rakipleri kimler? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte tüm detaylar...
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi büyük bir merakla bekleniyor.
Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasını 3. sırada tamamlayarak Avrupa Ligi'ne devam etme hakkını elde eden Galatasaray, gelecek rakibini öğrenmek için kura çekimini bekliyor.
Bu çekimde belirlenecek rakip, sarı-kırmızılı takımın Avrupa mücadelesindeki kaderini belirleyecek.
GALATASARAY AVRUPA YOLCUSU!
UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarını 3. sırada tamamlayan Galatasaray yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
İLK MAÇLAR 15 ŞUBAT'TA
İlk ayak maçları 15 Şubat'ta, rövanş maçları 22 Şubat'ta oynanacak.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu ikinci bitiren bir takımla eşleşecek.
İŞTE GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Marsilya
Sporting
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