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Galatasaray'a 85 milyon avroluk dünya yıldızı! Okan Buruk yönetime talimatı verdi

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 15.12.2023
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Galatasaray’a 85 milyon avroluk dünya yıldızı! Okan Buruk yönetime talimatı verdi

Sezona kadrosundaki yıldız isimlerle bomba gibi bir giriş yapan Galatasaray, bu sezon üç kulvarda mücadele ediyor. Sezona şampiyonluk parolası ile yolan çıkan Cimbom, kadrosuna ara transfer döneminde yeni isimler katmanın planlarını yapıyor. İtalyan basını ara transfer döneminde dünyanın konuşacağı transferi duyurdu. İşte detaylar...

Süper Lig'de son yılların en çekişmeli sezonu bu yıl oynanırken dünya yıldızları da Türk futboluna adım atmaya devam ediyor.

SÜPER LİG'DE YILDIZ GEÇİDİ

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kadro değerini bir hayli yükseltmesi, şampiyonluk yarışına da büyük etki etmiş bulunuyor.

DÜNYA YILDIZI ASLAN OLUYOR

Kariyerine Manchester City'nin altyapısında başlayan İngiliz futbolcu Jadon Sancho, Borussia Dortmund formasıyla yıldızını parlatmıştı.

2021 yılında Alman ekibinden tam 85 milyon Euro'ya Manchester United'a transfer olan Sancho, burada beklentilerin altında kaldı.

Sakatlıkları nedeniyle ilk 11'deki yerinden bir hayli uzak kalan yıldız oyuncu, İngiliz devinde bu sezon kadro dışı bırakıldı.

MANU'DA NEDEN KADRO DIŞI BIRAKILDI?

Disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı kalan 23 yaşındaki Sancho, devre arasında yeni bir takıma transfer olmanın peşinde.

İTALYAN BASINI DUYURDU

İtalyan basını, Jadon Sancho'nun Süper Lig devi Galatasaray'ın hedefi haline geldiğini yazdı.

OKAN BURUK'TAN YÖNETİME 'İSTİYORUM' TALİMATI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un yönetime sol kanat oyuncusu Jadon Sancho'nnun ismini verdiği iddia edildi.

Yönetimin de oyuncunun şartlarını araştırdıktan sonra Okan hocaya konuyla ilgili bilgi vereceği öne sürüldü.

United, 2021 yılında Alman ekibi Dortmund'dan kadrosuna kattığı Sancho için 85 milyon euro ödemişti. Oyuncunun o zamanki piyasa değeri ise 100 milyon euro civarındaydı.

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