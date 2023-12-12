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Liglere ne kadar ara verilecek? Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan flaş açıklama

SPOR
Giriş Tarihi: 12.12.2023 Güncelleme Tarihi: 12.12.2023
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Liglere ne kadar ara verilecek? Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’tan flaş açıklama

Son dakika haberi... Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, hastanede tedavi gören Halil Umut Meler'i ziyaret etti. Bakan Bak çıkışta basın mensuplarına bir açıklama yaptı.

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