Kopenhag maçına saatler kala Galatasaray’a 13 milyon euroluk yıldız! Türk futbolunda asrın transferi

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da bir yandan Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkmanın hesapları yapılırken bir yandan da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında evinde Adana Demirspor'u mağlup ederek zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü. Bu önemli galibiyetin ardından sarı-kırmızılılar, Avrupa'da mücadele ettiği ve geleceğini belirleyecek olan Şampiyonlar Ligi'ndeki Kopenhag maçına odaklandı. Galatasaray, hem ulusal hem de uluslararası arenada elde ettiği başarılarla futbolseverleri heyecanlandırmaya devam ediyor.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Adana Demirspor'u mağlup ederek zirve yarışındaki iddiasını ortaya koydu. Bu maçın ardından sarı-kırmızılılar, Avrupa'daki rotasını belirleyecek olan Şampiyonlar Ligi'ndeki Kopenhag maçına odaklandı.

TRANSFER ÇALIŞMALARINDA HEDEF SON 16 TURU