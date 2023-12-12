Kopenhag maçına saatler kala Galatasaray'a 13 milyon euroluk yıldız! Türk futbolunda asrın transferi
Galatasaray, hem Şampiyonlar Ligi'nde üst tura çıkma hedefini sürdürürken hem de transfer çalışmalarına odaklanmış durumda. Bu kapsamda, takımın ezeli rakibi Fenerbahçe'nin gündeminde olan bir milli yıldız için Galatasaray yönetimi pusuda bekliyor. Transfer çalışmaları, takımın güçlenmesi ve rekabet avantajı elde etmesi adına büyük önem taşıyor.
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da bir yandan Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkmanın hesapları yapılırken bir yandan da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında evinde Adana Demirspor'u mağlup ederek zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü. Bu önemli galibiyetin ardından sarı-kırmızılılar, Avrupa'da mücadele ettiği ve geleceğini belirleyecek olan Şampiyonlar Ligi'ndeki Kopenhag maçına odaklandı. Galatasaray, hem ulusal hem de uluslararası arenada elde ettiği başarılarla futbolseverleri heyecanlandırmaya devam ediyor.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Adana Demirspor'u mağlup ederek zirve yarışındaki iddiasını ortaya koydu. Bu maçın ardından sarı-kırmızılılar, Avrupa'daki rotasını belirleyecek olan Şampiyonlar Ligi'ndeki Kopenhag maçına odaklandı.
TRANSFER ÇALIŞMALARINDA HEDEF SON 16 TURU
Hem ligde hem de Avrupa'da başarı hedefiyle sezona başlayarak birçok yıldızı kadrosuna katan Cimbom, devre arasında kadrosunu güçlendirerek hedeflerine emin adımlarla yürümek istiyor.
KASA DOLACAK
Galatasaray için bu hafta bir hayli hareketli geçecek. Sarı- Kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag ile kritik bir maça çıkacak. Cimbom, Danimarka ekibini mağlup ettiği taktirde adını son 16 turuna yazdıracak. Galatasaray son 16 turuna kalırsa UEFA'dan yaklaşık 12 milyon Euro daha kasasına koyacak.
SALİH ÖZCAN BEKLEMEDE
Sonraki turlar için kadrosuna güçlendirmek isteyen Cimbom'un hedefindeki isim ise Borussia Dortmund forması giyen Salih Özcan. Galatasaray, 25 yaşındaki yıldız oyuncunun menajeri ile sürekli temas halinde.
TUR GELİRSE MİLLİ FUTBOLCUYU KADROSUNA KATACAK
Sarı-kırmızılılar, Devler Ligi'nde tur atlarsa Salih Özcan'ın menajeri ile bu hafta temaslarını hızlandıracak. Yıldız oyuncunun Alman ekibiyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor. 2022 yılında Köln'den Dortmund'a 5 milyon Euro'ya transfer olan milli yıldızın şimdiki değeri ise 13 milyon Euro.
TRANSFERİN RESMİYET KAZANMASI BEKLENİYOR
Orta saha oyuncularından Kerem Demirbay ve Tanguy Ndombele ile yollarını ayırmayı planlayan Cimbom, devre arasında Salih Özcan transferine resmiyet kazandırmaya çalışacak. Bu sezon Dortmund'ta 15 karşılaşmada forma giyen Salih Özcan gol veya asist üretemedi. 16 kez A Milli Takım formasını giyen yıldız oyuncu kariyerinde 296 karşılaşmada forma giydi. 42 kez fileleri havalandırırken 23 asist yaptı.
DORTMUND DA OLUMLU BAKIYOR
Alman ekibi Borussia Dortmund, Salih Özcan'ın takımdan ayrılmasına sıcak bakıyor. Almanlar devre arasında gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak ve yıldız oyuncu ile yollarını ayıracak.
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