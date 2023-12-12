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Galatasaray Şampiyonlar Ligi GÜNCEL PUAN DURUMU | Şampiyonlar Ligi A grubu GS'nin kaç puanı var, kaçıncı sırada yer alıyor?

GALATASARAY ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.12.2023
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Galatasaray Şampiyonlar Ligi GÜNCEL PUAN DURUMU | Şampiyonlar Ligi A grubu GS’nin kaç puanı var, kaçıncı sırada yer alıyor?

Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde son karşılaşmasına Kopenhag deplasmanında çıkıyor. Şampiyonlar Ligi'nde şu ana kadar 5 maça çıkan Galatasaray'ın 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyeti bulunuyor. Temsilcimiz, gruptaki son maçını bugün Kopenhag ile oynayacak. Şampiyonlar Ligi'nde elde edeceği sonuçlar, Galatasaray'ın Avrupa kupalarındaki yolculuğunu etkileyecek. Peki Şampiyonlar Ligi A grubu GS'nin kaç puanı var, kaçıncı sırada yer alıyor?

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ettiği A Grubu'ndaki puan durumu, temsilcimizin gruptan çıkma ihtimalini belirlemede kritik bir faktör. Şu ana kadar oynadığı 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle toplamda 5 puan elde eden Galatasaray, Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile mücadele ediyor. 12 Aralık Salı günü oynanacak Kopenhag maçı, Galatasaray için gruptan çıkma ve bir üst tura yükselme açısından kritik bir öneme sahip. Peki Şampiyonlar Ligi A grubu GS'nin kaç puanı var, kaçıncı sırada yer alıyor? İşte güncel veriler...

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KAÇINCI SIRADA?

Şampiyonlar Ligi A Grubunda Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile mücadele eden Galatasaray'ın gruplarda 5 puanı var. Şu ana kadar çıktığı 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Galatasaray Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 3.sırada yer alıyor.

A GRUBU PUAN DURUMU

1- Bayern Münih: 13 puan

2- Kopenhag: 5 puan

3- Galatasaray: 5 puan

4- Manchester United: 4 puan

NASIL GRUPLARDAN ÇIKAR?

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselmesi için yarın Kopenhag ile oynayacağı maçtan galibiyetle ayrılması gerekiyor. Averajla rakibinin gerisinde yer alan sarı-kırmızılı takım, yarın kazanması durumunda puanını 8'e çıkartacak ve diğer maçın sonucuna bakılmaksızın grup ikincisi olarak adını son 16 turuna yazdıracak.

Galatasaray'ın kazanamaması ve gruptaki diğer maçta Manchester United'ın Bayer Münih karşısında galip gelememesi halinde sarı-kırmızılı takım, grup üçüncüsü olarak UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek. Sarı-kırmızılı takımın galip gelememesi ve Manchester United'ın Bayern Münih'i yenmesi durumunda ise Galatasaray, Avrupa defterini kapatacak.

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