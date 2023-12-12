Galatasaray Şampiyonlar Ligi GÜNCEL PUAN DURUMU | Şampiyonlar Ligi A grubu GS’nin kaç puanı var, kaçıncı sırada yer alıyor?

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ettiği A Grubu'ndaki puan durumu, temsilcimizin gruptan çıkma ihtimalini belirlemede kritik bir faktör. Şu ana kadar oynadığı 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle toplamda 5 puan elde eden Galatasaray, Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile mücadele ediyor. 12 Aralık Salı günü oynanacak Kopenhag maçı, Galatasaray için gruptan çıkma ve bir üst tura yükselme açısından kritik bir öneme sahip. Peki Şampiyonlar Ligi A grubu GS'nin kaç puanı var, kaçıncı sırada yer alıyor? İşte güncel veriler...

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KAÇINCI SIRADA?