Ankaragücü küme mi düştü, düşürülecek mi? TFF Hakem dövmenin cezası nedir? MKE Ankaragücü kararı ne oldu, ne ceza aldı?

Hakemler devlet memuru statüsünde olduğu için, yapılan saldırı adli makamlar tarafından da değerlendirilecektir. Adli soruşturma sonucunda Faruk Koca hakkında dava açılabilir ve mahkeme süreci başlayabilir.

Bu çerçevede, Faruk Koca'nın yaşanan olayın ardından hem spor disiplini hem de hukuki süreçle karşılaşabileceği ciddi sonuçlar bulunmaktadır.