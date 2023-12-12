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Ankaragücü küme mi düştü, düşürülecek mi? TFF Hakem dövmenin cezası nedir? MKE Ankaragücü kararı ne oldu, ne ceza aldı?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.12.2023 Güncelleme Tarihi: 12.12.2023
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Ankaragücü küme mi düştü, düşürülecek mi? TFF Hakem dövmenin cezası nedir? MKE Ankaragücü kararı ne oldu, ne ceza aldı?

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan müsabaka, olaylı sahnelerle hafızalara kazındı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, sahaya girerek Hakem Halil Umut Meler'e saldırdı. Bu şok edici olayın ardından futbol camiası ve taraftarlar, yaşananları büyük bir şaşkınlık içinde izledi. Peki Ankaragücü küme mi düştü, düşürülecek mi? Ankaragücü ne ceza aldı?

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan müsabakanın ardından yaşanan şok edici olay, futbolseverleri derinden üzdü. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, sahaya girerek Hakem Halil Umut Meler'e saldırdı. Bu olay, Türk futbol tarihinde ender rastlanan ciddiyette bir disiplin ihlali olarak kayıtlara geçti. Yaşanan olayların ardından arama motorlarında "Ankaragücü küme mi düştü, düşürülecek mi?" sorusu araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

"HATIRLAMIYORUM" AÇIKLAMASI

Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın, Rizespor maçının ardından hakeme saldırması futbol camiasını şoke etti. Başkan Koca, yaptığı ilk açıklamada, "Beynim attı, gözüm karardı. Ne yaptığımı hatırlamıyorum." ifadelerini kullandı.

"HERKES BEDELİNİ ÖDEYECEK"

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor'u konuk etti. Karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlanırken, iki takım da maçı 10 kişi tamamladı. Ancak maç sonrası yaşananlar futbolun üzerine gölge düşürdü. Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hakeme saldırması sonrasında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Bu olaya karışan herkes bedelini ödeyecek" açıklamasını yaptı.

ANKARAGÜCÜ CEZA ALACAK MI?

Ankaragücü'nün alacağı ceza konusunda henüz net bir açıklama yapılmazken, Başkan Büyükekşi'nin "Çok sert bir karar alacağız." ifadesi, kulübün geleceğini belirsiz kıldı. Gelişmelerin yakından takip edildiği bu olayın, Ankaragücü'nün küme düşüp düşmeyeceği konusunda belirleyici olacağı düşünülüyor. Konuyla ilgili olarak futbol kamuoyu ve taraftarlar, TFF'nin alacağı kararı beklemeye geçti.

TFF HAKEM DÖVMENİN CEZASI NEDİR?

MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın Hakem Halil Umut Meler'e yönelik şiddet içeren saldırısı, ciddi hukuki sonuçlar doğurabilir. Yapılan saldırının ardından Koca'nın karşılaşabileceği cezalar şunlardır:

Ömür Boyu Men Cezası:

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), futbol camiasındaki disiplin ihlallerine sert cezalar uygulayabilir. Faruk Koca, 3 yıl hak mahrumiyeti cezası alacak olup, statü gereği 2 yılı aşan cezalar ömür boyu men cezasına dönüşecektir. Bu durum, Koca'nın futbol kulüplerinde yöneticilik yapmasını ömür boyu engeller.

Hapis Cezası:

6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a göre, şiddet eylemleri cezalandırılabilmektedir. Faruk Koca, bu kanuna göre 3 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir. Hakeme saldırı durumu, kamu düzenine karşı işlenen bir suç olarak değerlendirilebilir.

Adli Soruşturma:

Hakemler devlet memuru statüsünde olduğu için, yapılan saldırı adli makamlar tarafından da değerlendirilecektir. Adli soruşturma sonucunda Faruk Koca hakkında dava açılabilir ve mahkeme süreci başlayabilir.

Bu çerçevede, Faruk Koca'nın yaşanan olayın ardından hem spor disiplini hem de hukuki süreçle karşılaşabileceği ciddi sonuçlar bulunmaktadır.

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Faruk Koca’dan saldırı açıklaması FARUK KOCA'DAN SALDIRI AÇIKLAMASI

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