Galatasaray - Manchester United maçı ne zaman? GS maçı saat kaçta, hangi kanalda? Canlı yayın bilgileri...

"Galatasaray - Manchester United maçı ne zaman?" sorusu futbolseverler tafından sorgulanıyor. Galatasaray, Manchester United'ı ilk maçta deplasmanda 3-2 mağlup etmiş ve tur için avantaj elde etmişti. Şimdi ise geri sayım başladı; Okan Buruk'un öğrencileri, Rams Park'ta rövanş mücadelesi için sahaya çıkacak. İşte maç hakkında detaylı bilgiler...