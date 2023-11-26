Galatasaray - Manchester United maçı ne zaman? GS maçı saat kaçta, hangi kanalda? Canlı yayın bilgileri...
"Galatasaray - Manchester United maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda heyecan dorukta. Sarı kırmızılı ekip, 5. mücadelesinde evinde Manchester United'ı konuk edecek. Deplasmanda 3-2'lik galibiyetle ayrılan Galatasaray, taraftarı önünde aynı başarıyı elde etmeyi hedefliyor. Maçın detayları ise haberimizde...
"Galatasaray - Manchester United maçı ne zaman?" sorusu futbolseverler tafından sorgulanıyor. Galatasaray, Manchester United'ı ilk maçta deplasmanda 3-2 mağlup etmiş ve tur için avantaj elde etmişti. Şimdi ise geri sayım başladı; Okan Buruk'un öğrencileri, Rams Park'ta rövanş mücadelesi için sahaya çıkacak. İşte maç hakkında detaylı bilgiler...
GALATASARAY MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray Manchester United arasındaki rövanş maçı 29 Kasım Çarşamba günü 20.45'de başlayacak.
GS MAÇI HANGİ KANALDA?
Mücadele Exxen üzerinden canlı yayınlanacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ A GRUBU PUAN DURUMU
1- Bayern Münih 12 puan
2-Kopenhag 4 puan
3- Galatasaray 4 puan
4- Manchester United 3 puan
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