Futbol dünyasını sarsan skandal! Ünlü futbolculara fon tuzağı! Paralar neden elden teslim edildi?
Yüksek kar vaadiyle, insanları kandırıp para toplayan çetelere dair haberler yapıyoruz. Bu tuzağa son düşenler futbol camiasından ünlü isimler oldu. Bir banka şubesi müdüresi kurmuştu bu kez Ponzi adı verilen sistemi. İddiasına göre 3 milyon lirayla girilen fon sayesinde 1'e 3 kazanç sağlayacaklardı. Ama hiç de öyle olmadı. Hepsi milyonlarını kaybetti. İşte Türkiye'nin konuştuğu dosya...
Sabah Gazetesi yazarı Melih Altınok bugünkü köşesinde kamuoyunun dikkatini çeken konunun can alıcı kısımlarını sordu. Altınok bankacı Erzan'a elden teslim edilen paraların neden banka üzerinden resmi yollarla işleme sokulmadığını sordu. Usta yazar MASAK ekiplerinin konuya dahil olması için önemli bir çağrıda bulundu. Altınok dünyanın en çok kazanan spor dünyasındaki isimlerin paralarını katlama hırsını "acıklı bir durum" olarak özetledi. İşte Altınok'un "Fatih Terim, Arda Turan, Seçil Erzan olayına dair kafamdaki 3 soru" başlıklı yazısı...
Ünlü futbolculardan özel fon ve kâr payı vaadiyle milyon dolarlar alan ancak geri ödemediği iddia edilen bankacı Seçil Erzan hakkında 226 yıl hapis cezası isteniyor.
İlk kez hâkim karşısına çıkan Erzan, "Esas dolandırılan benim. Batmak üzere olan bir geminin kaptanıydım. Herkes kendi rızasıyla veriyordu. Verdiğim sözü tutamadığımda kredi çekip ödüyordum" diyor.
Erzan, kendisine ilk para teslim eden kişinin Fatih Terim olduğunu ve Galatasaray camiası bu isme güvendiği için pek çok futbolcuyla iletişim kurabildiğini anlatıyor.
Bu arada iddialara göre, Terim'in kızı Buse Terim'in de Erzan'a para verenler arasında olduğunu hatırlatalım.
Erzan'a en fazla para veren isim olan Arda Turan'ın (7.5 milyon dolar) savcılığa yaptığı şikâyetinde anlattıkları, değirmenin nasıl döndüğünü çok iyi özetliyor:
"3 milyon dolar parayı elden teslim ettim. 1 ay sonra Seçil Erzan bana 1 milyon dolar nakit parayı elden verdi. Bunu verirken de 'Fon çalıştı ve payına bu düştü' dedi. Sinan Kandemir isimli arkadaşımdan 4 milyon dolar borç alarak ve Sütlüce'deki arazimi 4 milyon dolara satıp nakit olarak elden verdim... Bütün birikimim gitti."
Gerçekten ibretlik bir vaka.
KAFAMDA ÜÇ SORU VAR:
1- Büyük kulüplerde, Milli Takım gibi prestijli kurumlarda kariyer yapmış ve son tahlilde "sporcu" diye anılan isimlerin, hayatlarının merkezine paralarını katlama hırsını koymaları acıklı değil mi?
2- Erzan para dağıtırken "yatırım danışmanıydı" da zarar edince mi dolandırıcı oldu?
3- Ve gelelim asıl sorumuza... Milyon dolarların pastane köşelerinde elden teslim edildiği (kaç çanta yapar?) ortaya çıkmışken Maliye Bakanlığı, MASAK artık yetkili kimse devreye girmeyi düşünmüyor mu?
Öyle ya bu paralar bankada olsa Erzan'a elden teslim edilmez, banka üzerinden aktarılırdı.
Sormayacaklar mı, "Bu paralar nereden çıktı, vergisi ödendi mi" diye?
Yurtdışında 10 bin dolardan fazlasını elden bankaya bile yatırmaya kalksanız takibe takılırsınız.
Yetkililer devreye girdiler mi yoksa onlar da halkımız gibi olan biteni magazin haberi olarak mı takip ediyorlar?
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