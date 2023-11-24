Futbol dünyasını sarsan skandal! Ünlü futbolculara fon tuzağı! Paralar neden elden teslim edildi?

"3 milyon dolar parayı elden teslim ettim. 1 ay sonra Seçil Erzan bana 1 milyon dolar nakit parayı elden verdi. Bunu verirken de 'Fon çalıştı ve payına bu düştü' dedi. Sinan Kandemir isimli arkadaşımdan 4 milyon dolar borç alarak ve Sütlüce'deki arazimi 4 milyon dolara satıp nakit olarak elden verdim... Bütün birikimim gitti."

Gerçekten ibretlik bir vaka.



KAFAMDA ÜÇ SORU VAR:

1- Büyük kulüplerde, Milli Takım gibi prestijli kurumlarda kariyer yapmış ve son tahlilde "sporcu" diye anılan isimlerin, hayatlarının merkezine paralarını katlama hırsını koymaları acıklı değil mi?

2- Erzan para dağıtırken "yatırım danışmanıydı" da zarar edince mi dolandırıcı oldu?

3- Ve gelelim asıl sorumuza... Milyon dolarların pastane köşelerinde elden teslim edildiği (kaç çanta yapar?) ortaya çıkmışken Maliye Bakanlığı, MASAK artık yetkili kimse devreye girmeyi düşünmüyor mu?

Öyle ya bu paralar bankada olsa Erzan'a elden teslim edilmez, banka üzerinden aktarılırdı.

Sormayacaklar mı, "Bu paralar nereden çıktı, vergisi ödendi mi" diye?

Yurtdışında 10 bin dolardan fazlasını elden bankaya bile yatırmaya kalksanız takibe takılırsınız.

Yetkililer devreye girdiler mi yoksa onlar da halkımız gibi olan biteni magazin haberi olarak mı takip ediyorlar?