SEÇİL ERZAN KİMDİR? Seçil Erzan kimi, ne kadar dolandırdı? Arda Turan, Fatih Terim, Whatsapp yazışmaları...

ERZAN HAKİM KARŞISINDA

Savunması alınmak üzere hakim karşına çıkan Seçil Erzan, kimlik tespiti esnasında Jeoloji Mühendisi olduğunu belirtti. Seçil Erzan, kişisel hayatında her şey halledebilir edasıyla kimseye hayır diyemediğini ve bu sebeple işlerin bu noktaya geldiğini söyleyerek savunmasına başladı.

Erzan, "Her şey gereksiz 'ben yaparım' özgüveniyle başladı.. Benim görmezden geldiğim, küçük sandığım şeyler meğer çok önemliymiş. Banka şube müdürü olmak Seçil olmaktan daha zormuş. Bana dokunmaz sandığım insanlar herkes gram gram zehirlerinin bana salmışlar" dedi.

"ŞUBAT AYINA KADAR KORLARIN ÜSTÜNDE YÜRÜDÜM"

Erzan, "Bankanın genel müdürü Hakan Ateş şube müdürü olarak çalıştığım zamanlarda bize, 'Benim şube müdürlerim kaptanlarımdır. Çıplak ayakla kor üstünde yürür' derdi. Ben Şubat ayına kadar korların üstünde yürüdüm. Ben batmak üzere olan bir geminin kaptanıydım. Dolandırıcı olsaydım eğer gemi batarken ben kurtulurdum. Suça konu bakiyenin bende olmadığı kendime bir mal varlığı edilmediğim, saklamadığımı herkes biliyor. 45 milyon dolar olmadığı tek gerçek. Bu bakiye, birinin evlerinde, arabalarında, aldıkları ikinci evlerinde, yurt dışı seyahatlerinde ve ceplerinde olduklarını biliyorlar. Benden şikayetçi olan adı geçen herkesle ortak paydamız para kazanmaktı" dedi.