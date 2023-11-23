SEÇİL ERZAN KİMDİR? Seçil Erzan kimi, ne kadar dolandırdı? Arda Turan, Fatih Terim, Whatsapp yazışmaları...
"Seçil Erzan hangi futbolcuları dolandırdı?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Bankacı Seçil Erzan'ın, aralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Muslera'nın da bulunduğu futbol dünyasının ünlü isimlerini 'özel kapalı fon' vurgunuyla milyonlarca lira dolandırdığı iddiasıyla ilgili yargılaması başladı. Erzan, hakim karşısına çıkarak suçlamalara yanıt verdi. İşte olayın detayları...
"Seçil Erzan kimdir, nereli, kaç yaşaında?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Özel bir bankanın şube müdürü olan Seçil Erzan hakkında çıkan iddialar gündemi sarsmaya devam ediyor. Erzan'ın özel kapalı fon sistemiyle, eski futbolcular Emre Belözoğlu, Arda Turan, Selçuk İnan ve Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera dahil olmak üzere ünlü isimleri ve yaklaşık 25 milyon 770 bin dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddiasıyla ilgili olarak hakkında iddianame düzenlendi. İşte haberin detayları...
SEÇİL ERZAN KİMDİR?
Bankacı Seçil Erzan hakkında hazırlanan iddianamede, 18 müştekinin bulunduğu belirtiliyor. Erzan'a yöneltilen suçlamalar arasında "Özel belgede sahtecilik" ve "Nitelikli dolandırıcılık" suçları yer alıyor.
İddianamede, Bankacı Seçil Erzan'ın bu suçlamalar nedeniyle 66 yıldan 216 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor. Diğer 6 şüphelinin ise 3 yıldan 65 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezalarına çarptırılması isteniyor.
Bu gelişme, Erzan'ın finansal dolandırıcılık iddialarıyla ilgili mahkeme sürecinin ciddiyetini gösteriyor. Seçil Erzan ve diğer şüphelilerin savunmaları ve mahkeme sürecindeki gelişmeler kamuoyu tarafından büyük bir merakla bekleniyor.
YARGILAMASI BAŞLADI!
İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayan duruşmada tutuklu sanıklar Seçil Erzan, Ali Yörük, Nazlı Can, Atilla Yörük, tutuksuz sanıklar Asiye Öztürk, Kerem Can ile sanık Hüseyin Eligül, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Müştekiler arasında Volkan Bahçekapılı, Emre Çolak, Emrah Çolak, Burhan Taşpolat, Evrim Pınar Güzel ve diğer bazı müştekiler de duruşmada hazır bulundu.
Duruşmaya katılan çok sayıda avukat, mahkeme sürecinin önemini ve kamuoyunda yaratmış olduğu ilgiyi vurguluyor. Bankacı Seçil Erzan ve diğer sanıkların savunmaları, müştekilerin ifadeleri ve mahkeme sürecine dair gelişmeler, yakından takip edilen bir davaya dönüşmüş durumda. Mahkemenin ilerleyen süreçte alacağı kararlar ve ortaya çıkacak yeni detaylar, kamuoyu tarafından merakla bekleniyor.
ERZAN HAKİM KARŞISINDA
Savunması alınmak üzere hakim karşına çıkan Seçil Erzan, kimlik tespiti esnasında Jeoloji Mühendisi olduğunu belirtti. Seçil Erzan, kişisel hayatında her şey halledebilir edasıyla kimseye hayır diyemediğini ve bu sebeple işlerin bu noktaya geldiğini söyleyerek savunmasına başladı.
Erzan, "Her şey gereksiz 'ben yaparım' özgüveniyle başladı.. Benim görmezden geldiğim, küçük sandığım şeyler meğer çok önemliymiş. Banka şube müdürü olmak Seçil olmaktan daha zormuş. Bana dokunmaz sandığım insanlar herkes gram gram zehirlerinin bana salmışlar" dedi.
"ŞUBAT AYINA KADAR KORLARIN ÜSTÜNDE YÜRÜDÜM"
Erzan, "Bankanın genel müdürü Hakan Ateş şube müdürü olarak çalıştığım zamanlarda bize, 'Benim şube müdürlerim kaptanlarımdır. Çıplak ayakla kor üstünde yürür' derdi. Ben Şubat ayına kadar korların üstünde yürüdüm. Ben batmak üzere olan bir geminin kaptanıydım. Dolandırıcı olsaydım eğer gemi batarken ben kurtulurdum. Suça konu bakiyenin bende olmadığı kendime bir mal varlığı edilmediğim, saklamadığımı herkes biliyor. 45 milyon dolar olmadığı tek gerçek. Bu bakiye, birinin evlerinde, arabalarında, aldıkları ikinci evlerinde, yurt dışı seyahatlerinde ve ceplerinde olduklarını biliyorlar. Benden şikayetçi olan adı geçen herkesle ortak paydamız para kazanmaktı" dedi.
"İNSANLARIN FAİZ ADI ALTINDAN AZA DEĞİL FAZLASINA TAMAH ETMELERİ BENİ BU NOKTAYA GETİRDİ"
Bankacı Erzan, işini seven ve işine bağlı biri olduğunu, bankadaki işlemlerinden dolayı camiada tanındığını, müşterileriyle sadece iş değil aynı zamanda özel hayatından da paylaşımları olduğunu söyledi.
Savunmasına devam eden Erzan, "Ben dolandırıcı değilim. Ben dolandırıldım. Benim iradem dışında fon denilen bir şey çıktı. İnsanların parasını zimmet yaparak üzerime almadım. Birileri beni dolandırdı ve ben de şu an bu konuma geldim. Defalarca evimi ipotek ettirdim. Arabamı sattım her şeyi sattım. Bu insanların faiz adı altından aza değil fazlasına tamah etmeleri beni bu noktaya getirdi. Anapara ödeniyordu. Şubat ayından sonra ben baskı altına girdim. Bu insanlar 7/24 beni rahatsız ettiler. Çok kötü olaylar yaşadım, evimi bastılar, silahla tehdit ettiler, mermi gösterdiler, işten attıracağız diye tehditler ettiler. İnsanların hepsi kağıt parçası istiyorlardı çünkü o kağıtlar 'ben size borçluyum' demekti. Amacım orada ben size parayı ödeyeceğim demekti. Ben hesap kitap yapamadığımda bana yardımcı olmalarını istediğim insanlar oldu" dedi.
"ÇOK KORKAK BİR İNSANIM"
"Borçlu kalmak istemiyordum. İnsanlardan yardım istediğim de ise daha büyük bir sarmalın içine girdim. Suçlandım. Yurt dışına götürdüğümü, Araplarla yediğimi söylediler" diyerek savunmasına devam eden Erzan, "Bana dolandırıcı dedirtmeyin lütfen. Ben dolandırıcı olsam kimseye senet vermezdim. Canımla buradayım. Nisan ayından beri sağlıklı düşünemiyorum. Ben çok korkak bir insanım. 45 milyon dolar değil 1 milyon dolar alıp götüremem. Herkes benim etimden kemiğimden faydalanmış. Ben şu an canımla kaldım" dedi.
"BEN DOLANDIRILDIM"
Erzan, "Bana kendi istekleriyle paralarını teslim ediyorlardı. Sonra bir anda fazla faiz adı altında beklenti artınca üzerime gelmeye çalıştılar. Amacım kimseyi dolandırmak değildi. Ben dolandırıldım. Ben borçluyum ama insanlar mal mülk sahibi oldular" dedi.
2011'de Florya şube müdürü olduğunu söyleyen Erzan, yakınlarının kendisine para verdiğini ve onları değerlendirdiğini, ödeme yapamadığı zamanlarda ise kredi çektiğini belirtti.
FATİH TERİM'DEN 300 BİN DOLAR ALIP DEĞERLENDİRMİŞ
Müşterilerle ortak noktalarının para kazanmak olduğunu, kendisinin komisyon almadığını belirten Seçil Erzan, 2020'de parasını çoğaltmak isteyen beni tanıyan bir insan bana 300 bin dolar vererek "Ne istiyor onu yap" dedi. Galatasaray camiasından biriydi. O dönem kulüpten ayrılmıştı. Ben de bir şekilde ödemelerini yapması için paradan ihtiyacı olduğu kadar veriyordum. Parasını değerlendiriyordum. İstediği para, anaparadan çok fazla olmaya başladı. 'Hayır' diyemiyordum. Bir şekilde devam ettirdim. Yakınlarımın parası geliyordu. Onlarla ödeme yapıyordum. Benden daha fazla istemeye başladılar" dedi. Mahkeme başkanının "Bu kişi kim" sorusu üzerine Seçil Erzan ilk olarak yanıtlamak istemedi fakat sonrasında bu kişinin Fatih Terim olduğunu söyledi.
FATİH TERİM'E BORCU YOK
Savunmasının devamında Seçil Erzan, müşteki Emre Çolak'ın 3 milyon 200 bin dolar verdiğini ve bu paranın hepsini geri almadığını, Emre Belözoğlu'nun 4 milyon 200 bin dolar verdiğini ve geri almadığını, müşteki Arda Turan'ın teslim ettiği miktarı daha sonra yazılı beyanda bulunarak sunacağını belirtti. Fatih Terim'le aralarında para alışverişi olduğunu ancak kendisine borcu olmadığını savunan sanık, Fernando Muslera'nın ana parasından 500 bin dolarını ödenmediğini söyledi.
"KAZANDIRAMAYINCA DOLANDIRICI OLDUM"
Seçil Erzan, "Fon adı altında kimseden para almadım. Bana herkes çok para kazanmak için ikna olmuş şekilde geldi. Fon adı altında para aldığım kişiler oldu. Emre Belözoğlu bana Volkan Bahçekapılı'nın referansı ile geldi" dedi.
Volkan Bahçekapılı'nın avukatı, Bahçekapılı'nın kendisine nasıl ulaştığını sorması üzerine Erzan, "Volkan Bahçekapılı'nın ailesi beni tanır, çok severdi. Oradan bildiği için geldi" dedi.
Bunun üzerine Bahçekapılı'nın avukatı tekrar, "Ailesinden kim?" diye sordu. Bunun üzerine Seçil Erza "Kayınpederi Fatih Terim" şeklinde konuştu. Erzan, "Kazandırırken Seçil'dim, kazandıramayınca dolandırıcı oldum" diyerek savunmasına son verdi.
"HİÇ GERİ ÖDEME ALMADIM"
Galatasaray'ın eski futbolcusu Emre Çolak, "Kaşına gözüne inanmadık tabi. Banka fonu olduğunu söyledi. Referans kendisi. Arda Turan'a sordum. O da 'Evet öyle bir yatırım var' dedi. 3 milyon 212 bin dolar verdim. Yüzde 25 kar vaadinde bulundu. Belgeyi para verdikten birkaç gün sonra aldım. Hiç geri ödeme almadım. Şikayetçiyim" dedi.
VOLKAN BAHÇEKAPILI ŞİKAYETÇİ OLDU
Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı'nın eşi Volkan Bahçekapılı müşteki olarak ifadesini verdi. Bahçekapılı, şikayetçi olduğunu belirterek "Seçil beni 'Acil paraya ihtiyacım var' diye aradı. Eşimden biliyorum kendisi de fona gitmişti. Benim vaktim olmadığı için giremedim. Seçil, bu fon içn para bulmamız gerektiğini söyledi. Ben de öyle bir para olmadığını daha çok şirket ve borsada olduğunu söyledim.
Sonra kuzenim Emre Belözoğlu'na bahsettim. Onlar konuştu. Ben kendi şahsım olarak para vermedim. Zararım yoktur. Burada kefillik söz konusu. Kendi paramı kaybetsem bu kadar üzülmezdim. Seçil, Mehmet Aydoğdu ve Hakan Ateş'in başında olduğu 20 kişilik özel bir fon olduğunu söyledi. Seçil'e değil, bankaya güvenmişti. Evrakla olmasını istedim. Seçil kimseye bahsetme demişti. Sonuçta eşim ve kayınpederim vardı" dedi.
"EMRE'NİN PARA İŞLERİNİ BEN YÜRÜTÜRÜM"
Kafede kuzeni Emre Belözoğlu'nda 3 milyon 280 bin dolar alarak götürdüğün belirten Bahçekapılı, "400 bin doları şoför teslim etti. Emre'nin para işlerini ben yürütürüm. O yüzden ben götürdüm" dedi. Diğer müştekilerinin beyanın alındı. Geç saate kadar devam eden duruşmada sanık ve müşteki avukatları savunmalarını tamamladı.
13 SAAT SONUNDA 2 SANIĞA TAHLİYE
Yaklaşık 13 saat süren duruşmada mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Mahkeme, özel bankanın katılma talebini, suçtan zarar görmediği gerekçesiyle reddetti.
Seçil Erzan ve Asiye Öztürk'ün banka imza yazı örneklerinin istenmesine, sanıkların suç tarihinden itibaren 6 ay öncesine karar ki telefon görüşmelerinin istenmesine, Seçil Erzan'ın şube müdürü olduğu bankanın suç tarihinin öncesinden 6 aylık görüntü kayıtlarının istenmesine ve gelecek celse tanıkların dinlenmesine karar verildi.
Heyet, tutuklu sanıklar Atilla Yörük ve Nazlı Can'ın tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak tahliyelerine karar verdi. Mahkeme Seçil Erzan'ın tutukluluk hali devam ederken bir sonraki celse dinlenmeyen müştekilerin hazır edilmesine karar verdi.
ARDA TURAN WHATSAPP YAZIŞMALARINI MAHKEMEYE SUNDU
'KARIMA NE DİYECEĞİM'
Arda Turan sözde fona yatırdığı para geri ödenmeyince Seçil Erzan'a "Seçil bütün servetim sendeydi ya. Ben ne yapacağım; karıma şimdi ne diyeceğim Seçil" diye mesaj atıyor. Turan, Erzan'ın artık ödeme yapamayacağını söylemesinin ardından yazdığı mesajında ise, "Fatih Hoca kârda mı bu işte" diye soruyor. Erzan'ın cevabı ise, "Valla Arda bir şey söyleyeceğim. Normal şartlarda hoca kârdaydı" oluyor. Turan'ın, "Fatih Hoca'nın alacağı var mı bu durumda" sorusuna ise Erzan, "Ona bakmam lazım" yanıtını veriyor. Turan da, Emre Belözoğlu ve Fatih Terim'le bankanın üst yönetimiyle görüşeceklerini söylüyor.
SEÇİL ERZAN KİMİ NE KADAR DOLANDIRDI?
İddianameye göre Seçil Erzan'ın dolandırdığı kişiler ve miktarları şöyle:
- Arda Turan: 7 milyon 500 bin dolar
- Emre Belözoğlu: 4 milyon 292 bin dolar
- Selçuk İnan: 1 milyon 535 bin dolar
- Nestor Fernando Muslera: 500 bin dolar
- Emrah -Emre Çolak: 3 milyon 212 bin dolar
- Buse Terim Bahçekapılı: 240 bin dolar
- Bülent -İnci Çeviker: 2 milyon 198 bin dolar
- Burhan Taşpolat-Evrim Pınar Güzel: 1 milyon 416 bin dolar ve 1 milyon 500 bin TL
- İsmail İbrahim Çağlar: 2 milyon 910 bin dolar
- Musa Mert Çetin: 75 bin dolar
- Ömer Kahraman: 940 bin dolar ve 5 milyon 884 bin TL
- İbrahim Kocabaldır: 140 bin dolar
- Uğur-Nurettin Gözaçan: 500 bin dolar
- Nuray Şengüller: 312 bin dolar
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