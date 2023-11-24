Okan Buruk’tan büyük sürpriz! Alanyaspor maçında tüm gözler o isimde olacak! İşte Galatasaray’ın muhtemel 11’i...

SON 9 MAÇTA DENGE VAR

Galatasaray, Alanyaspor ile ligde yaptığı son 9 müsabakada net bir üstünlük sağlayamadı.Akdeniz temsilcisiyle yaptığı ilk 6 lig maçını kazanan sarı-kırmızılılar, sonrasında rakibinin rekabete denge getirmesini önleyemedi.

Son 9 lig mücadelesinde iki takım da üçer galibiyet alırken, üç karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.