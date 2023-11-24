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Okan Buruk'tan büyük sürpriz! Alanyaspor maçında tüm gözler o isimde olacak! İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i...

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 24.11.2023 Güncelleme Tarihi: 24.11.2023
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Okan Buruk’tan büyük sürpriz! Alanyaspor maçında tüm gözler o isimde olacak! İşte Galatasaray’ın muhtemel 11’i...

Süper Lig'de emin adımlarla yoluna devam eden Galatasaray yarın İstanbul'daki evinde Alanyaspor'u konuk edecek. Sarı kırmızılılar milli arada hazırlıklarını tamamlarken gözler Okan Buruk'un tercih edeceği 11'de... İşte Galatasaray'ın Alanyaspor karşısındaki muhtemel 11'i...

Galatasaray ile Alanyaspor, Süper Lig'de yarın 15. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 2016-2017 sezonunda başlayan rekabette sarı-kırmızılılar 8, turuncu-yeşilliler ise 3 kez kazandı. Üç müsabaka ise berabere sonuçlandı.

Geride kalan 14 maçta sarı-kırmızılı takımın 31 golüne, Alanya ekibi 17 golle karşılık verdi.

ASLAN İSTANBUL'DA ÜSTÜN

Galatasaray, RAMS Park'ta Alanyaspor'u konuk ettiği maçlarda rakibine üstünlük kurdu.

Seyrantepe'deki 7 maçın 4'ünü ev sahibi takım kazanırken, 2 karşılaşma ise turuncu-yeşilli takımın üstünlüğüyle sona erdi. Bir mücadelede ise taraflar sahadan eşitlikle ayrıldı. İstanbul'daki karşılaşmalarda Galatasaray 17 kez fileleri havalandırırken, Akdeniz temsilcisi 6 gol atabildi.

Sarı-kırmızılı ekip, iç sahada genel rekabette önde olmasına rağmen bu iyi grafiğini son 3 sezonda gösteremedi. Alanyaspor, bu süreçte İstanbul'dan 2 galibiyet, 1 beraberlikle ayrıldı.

SON 9 MAÇTA DENGE VAR

Galatasaray, Alanyaspor ile ligde yaptığı son 9 müsabakada net bir üstünlük sağlayamadı.Akdeniz temsilcisiyle yaptığı ilk 6 lig maçını kazanan sarı-kırmızılılar, sonrasında rakibinin rekabete denge getirmesini önleyemedi.

Son 9 lig mücadelesinde iki takım da üçer galibiyet alırken, üç karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

EN FARKLI GALİBİYETLER

Galatasaray, Alanyaspor karşısında en farklı galibiyetini 2018-2019 sezonunda İstanbul'da oynanan maçta 6-0'lık skorla elde etti. Akdeniz temsilcisi ise rekabetteki en farklı galibiyeti 2019-2020 sezonunda Alanya'da yapılan maçta 4-1'lik skorla oldu.

OKAN BURUK'UN MUHTEMEL 11'İ

Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan, Ndombele, Torreira, Kerem, Mertens, Zaha,Icardi

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