Ponzi ne demek? Seçil Erzan'ın kullandığı Ponzi Sistemi nedir, nasıl işler?
Bankacı olarak tanınan Seçil Erzan, yüksek getiri vaadiyle ünlü sporcuların da aralarında bulunduğu 18 kişiyi dolandırdığı gerçekçesiyle yargılanıyor. Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan gibi ünlü isimlerin 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırıldığı suçlaması, Erzan'ın dolandırıcılık yönteminin 'ponzi' olduğu ortaya çıkardı. Peki, ponzi sistemi ne demek? İşte haberin detayları...
Son dönemde gündemi sarsan haberler, "ponzi sistemi" olarak bilinen dolandırıcılık türünü bir kez daha ön plana çıkardı. Bu tür dolandırıcılıklar, sık sık karşımıza çıkmasına rağmen, birçok kişiyi maddi açıdan büyük ölçüde mağdur etmeye devam ediyor. İşte ponzi sistemi hakkında merak edilenler...
FUTBOLCULARI BU SİSTEMLE DOLANDIRMIŞ!
Seçil Erzan, 2011 sonunda özel bir bankanın Florya şubesine müdür atandı. Banka 25 Mart 2013'te Galatasaray'la sponsorluk anlaşması yapınca, kulüpteki herkese bu şubede hesap açıldı, kredi kartları dağıtıldı. Artık yönettiği para iyice artmıştı.
Seçil Erzan özel fon vaadiyle topladığı paralara yüksek kâr vaat ediyor, yeni gelen kişiden aldığı paraların bir kısmını eski katılımcılara dağıtıyordu. 2020 yılından sonra özel fon müşterileri arasına futbolcular da katıldı. Artık milyon dolarlar konuşuluyordu.
Seçil Erzan parayı kendisine emanet eden kişilere banka kaşeli kağıtları da güvence mektubu olarak veriyordu. Erzan parayı çevirmesi için 'ponzi' sistemi kurdu. Ancak yeni müşteri gelmeyince sistem çöktü. Erzan, aldığı paraların kârlarını ödeyememeye başlamıştı. Bu nedenle de bazen telefonlara çıkmıyordu.
PONZİ SİSTEMİ NEDİR?
Ponzi şeması veya Ponzi sistemi, yatırımcılara var olmayan yüksek karlı bir üretim varmış gibi göstererek onları sisteme çekmeyi amaçlayan bir dolandırıcılık yöntemidir. Bu sistemde, ilk yatırımı yapanlara ödemeler, sonradan katılanların paralarıyla gerçekleştirilir. Yatırımcılara, ortada kâr getiren bir üretim olduğu ve bu üretim sayesinde düzenli ödemeler yapılabildiği iddia edilir. Bu taktikle, yeni yatırımcıları cezbetmeye çalışarak şema sürdürülür. Ancak, Ponzi şemasına katılımlar durduğunda, gerçekte var olmayan bir üretim nedeniyle yeni yatırımlara ödeme yapılamaz, sistem çöker ve dolandırıcılık sonlanır.
Ponzi Sistemi Tarihçesi: Charles Ponzi'nin Hikayesi
Ponzi sistemine adını veren ilk kişi, 1920 yılında bu taktiği uygulayan Charles Ponzi'dir. Ponzi, posta pullarını kullanarak kısa sürede 10.000 yatırımcıyı, var olmayan arbitraj kârları elde edebileceğine inandırmıştır. Ancak, gerçekte bu kârlar olmadığı için sistem sürdürülemez hale gelmiş ve kısa sürede çökmüştür.
Ponzi Sistemlerinin Çöküşü ve Sonuçları
Ponzi şemasına dahil olanların çoğu, ilk aşamalarda yüksek getirilerle cezbolunsa da, sistemin çöküşüyle büyük kayıplarla karşılaşırlar. Ponzi sistemleri genellikle sürdürülemez bir yapıya sahiptir ve bir noktadan sonra çökme eğilimindedir. Yatırımcılar, kaybettikleri paraların genellikle geri alınamayacağı acı bir gerçekle yüzleşirler.
Ponzi Sistemlerinden Korunma Yolları
Ponzi sistemlerine karşı korunmanın en etkili yolu, yatırım yapmadan önce dikkatlice araştırma yapmaktır. Potansiyel bir yatırımın gerçekçi getirileri, iş modeli ve şeffaflığı değerlendirmek önemlidir. Ayrıca, lisanslı ve düzenlenmiş aracılarla işlem yapmak, yatırımcıları dolandırıcılık risklerinden koruyabilir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ponzi ne demek? Seçil Erzan'ın kullandığı Ponzi Sistemi nedir, nasıl işler?
- SEÇİL ERZAN KİMDİR? Seçil Erzan kimi, ne kadar dolandırdı? Arda Turan, Fatih Terim, Whatsapp yazışmaları...
- Banka mevduat faizleri son dakika! TL'niz çifter çifter artacak! 200.000 TL'nin 46 günlük getirisi...
- KASIM 2023 HALKA ARZ LİSTESİ! Bu hafta halka arz olacak şirketler belli oldu! Cates, Skymd Begyo...
- 24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil mi, yarım gün mü? Öğretmenler günü okul var mı, ders işlenecek mi?
- Yeni evleneceklere faizsiz kredi müjdesi! Evlilik kredisi şartları açıklandı! 150.000 TL kredi başvuruları...
- TOKİ ANKARA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! 23 Kasım TOKİ Ankara Sincan Saraycık mahallesi kura sonuçları isim listesi! 2+1, 3+1 konut satış fiyatları...
- Emekliye az evvel duyuruldu! 7.500 TL + 10.000 TL ek ödeme verilecek! EYT, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı...
- Sosyal yardım alanlara müjde: Maaşlara %50... zam detayı! Evde Bakım, Aile Destek, dul ve yetim, engelli aylığı! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar
- Bugün saat 14.00'de dananın kuyruğu kopacak! Mevduat faizlerinde hesap sil baştan! 32 günde 16.657,53 TL kazanç müjdesi!
- Antalya, Muğla ve Mersin'de yetişiyor! Sağlığa faydası saymakla bitmiyor! Amerika'da girmediği ev yok!
- Emekliye %50 + 2.000 TL seyyanen zam çıktı! 7.500 TL alan SSK, Bağkur’lunun en düşük maaşı netleşiyor! 10 puanlık Refah payı dahil…