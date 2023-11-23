Ponzi ne demek? Seçil Erzan’ın kullandığı Ponzi Sistemi nedir, nasıl işler?

PONZİ SİSTEMİ NEDİR?

Ponzi şeması veya Ponzi sistemi, yatırımcılara var olmayan yüksek karlı bir üretim varmış gibi göstererek onları sisteme çekmeyi amaçlayan bir dolandırıcılık yöntemidir. Bu sistemde, ilk yatırımı yapanlara ödemeler, sonradan katılanların paralarıyla gerçekleştirilir. Yatırımcılara, ortada kâr getiren bir üretim olduğu ve bu üretim sayesinde düzenli ödemeler yapılabildiği iddia edilir. Bu taktikle, yeni yatırımcıları cezbetmeye çalışarak şema sürdürülür. Ancak, Ponzi şemasına katılımlar durduğunda, gerçekte var olmayan bir üretim nedeniyle yeni yatırımlara ödeme yapılamaz, sistem çöker ve dolandırıcılık sonlanır.